TCL, Mobil Dünya Kongresi 2022'de Yeni Telefonlarını Tanıttı

TCL, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2022'de herkes için 5G bağlantısı sağlama misyonunu güçlendiren mobil cihazlarla ilgili duyurular yaptı. Bu duyurular, zengin özelliklere sahip bir 5G modeli de dahil olmak üzere beş yeni akıllı telefonla genişletilmiş TCL 30 Serisini de içeriyor. Bu akıllı telefonlar, TCL'in yenilikçi NXTPAPER ailesine en son eklenen ve yeni TCL TAB 10s 5G dahil olmak üzere üç yeni tablet ile birlikte duyuruluyor. Ayrıca bağlantıda liderlik konumunu güçlendiren TCL, çeşitli ortamlarda yüzlerce cihazı bağlamak için geliştirilen güçlü bir 5G yönlendirici olan LINKHUB 5G de dahil üç yeni CPE'yi de piyasaya sürüyor.
TCL Communication CEO'su Aaron Zhang yaptığı açıklamada, "TCL'in vizyonu, kullanıcılarına akıllı, yenilikçi ve birinci sınıf teknolojiler ve deneyimler aracılığıyla mükemmelliğe ulaşma konusunda ilham veriyor. Bu durum, Mobil Dünya Kongresi 2022'de tanıttığımız yeni akıllı cihaz yelpazemizle kanıtlanıyor. Portföyümüzü çeşitli kategorilerde genişletmeye devam ederek, donanım ve yazılım arasında anlamlı bir köprü kuran, insanlar arasındaki bağlantıyı geliştiren ve inanılmaz bir değer sunarken kullanıcılarımızın günlük yaşamlarını iyileştiren gerçekten bağlantılı bir dünya oluşturma misyonumuzu hayata geçiriyoruz." dedi.
TCL 30 Serisi genişliyor: Kullanıcıların benzersiz tarzlarına ilham veren akıllı telefonlar
Mobil Dünya Kongresi'nde beş yeni TCL 30 Serisi akıllı telefon tanıtılıyor: TCL 30 5G, TCL 30+, TCL 30, TCL 30 SE ve TCL 30 E. Bu cihazların her biri, herkesin erişebileceği zengin özelliklere sahip deneyimler sunuyor. Bu akıllı telefonlar, yakın zamanda ABD pazarına özel olarak duyurulan TCL 30 XE 5G ve TCL 30 V 5G'ye katılıyor.
Yeni duyurulan tüm TCL 30 Serisi akıllı telefonlarda bulunan akıllı, kullanımı kolay 50 MP kameralarla manzara fotoğrafları, portreler ve yakın çekim sahneler gerçeğe yakın ayrıntılarla yeniden üretiliyor.
TCL'in kamera geliştirmeleri, akıllı telefon görüntüleme deneyimini en üst düzeye çıkarıyor. Steady Snap, zamanı duraklatıyor ve hareket halindeki nesneleri net bir şekilde yakalıyor; Yüz İzleme özelliği hareket halindeki portreler için mükemmel bir özellik olarak öne çıkıyor; Otomatik Yakalama, geniş açılı selfie'ler için çerçeve içine daha fazla arkadaş almayı kolaylaştırıyor.
Bu akıllı telefonlarda TCL'in ekran mirası da öne çıkıyor. 6,52 inçlik mini çentikli ekran, güvenilir bir şekilde iyi görüntüleme deneyimleri sağlamak için TCL 30 SE ve TCL 30 E'yi süslerken, TCL 30 5G, TCL 30+ ve TCL 30'daki 6,7 inç FHD+ AMOLED ekranlar zengin kontrast, keskin renkler, derin siyahlar ve sinematik görüntüler sergiliyor. TCL'in öncü ekran teknolojisi NXTVISION, beş akıllı telefonun tamamında göz koruması odaklı gelişmiş görseller ve çoklu modlar sunuyor.
TCL 30 5G, TCL 30+ ve TCL 30, ultra ince 7,74 mm ince tasarıma sahip olup yalnızca 185 gr. ağırlıklarıyla avuç içine ve cebe mükemmel bir şekilde sığıyor. Beş cihazın tamamı 5.000 mAh veya üzeri kapasitede büyük pillerle geliyor ve hızlı şarjı destekliyor. Böylelikle sabahtan akşama kadar kolaylıkla süren pil ömrü sunuyorlar.
Büyüyen tablet portföyü: Her an için zenginleştirilmiş, sürükleyici deneyimler
TCL, MWC 2022'de tablet portföyünü de üç yeni ürünle genişletiyor. Yakın zamanda piyasaya sürülen TCL NXTPAPER 10'ların ardından gelen TCL NXTPAPER MAX 10, TCL'in beğenilen NXTPAPER Serisinin en son üyesi. TCL NXTPAPER MAX 10'da Wi-Fi veya 4G LTE konfigürasyonu bulunuyor. Hangisini seçerseniz seçin bu cihaz; öğrenme, eğlence ve yaratıcı araçları güvenilir pil ömrü ile avuçlarınıza getiren olağanüstü yetenekli bir tablet.
Tabletin sürükleyici 10,36 inç NXTPAPER ekranı ve %83 ekran-gövde oranı, kâğıt benzeri geniş bir ekran yüzeyi oluşturuyor. Büyük bir ekranda not defterine, okumaya, film izlemeye, oyun oynamaya ihtiyaç duyduğunuzda bu tablet ihtiyacınızı tamamen karşılıyor. Ekran benzersiz birçok katmanlı sistemden oluşuyor, her katman zararlı mavi ışığı filtrelemede ve görüşü korumada kendi rolünü başarıyla yerine getiriyor. Yansıyan ışığı azaltan parlama önleyici cam katmanıyla tamamlanan NXTPAPER MAX 10; daha rahat, doğal bir okuma ve yazma deneyimi için kâğıt gibi bir deneyim hissi yaşatıyor.
TCL TAB 10 HD 4G ise kesintisiz eğlence sunuyor. 8,7 mm'lik ince çerçevesi sayesinde görsel kesintileri minimumda tutan bu tabletin ekranın sağladığı parlak ve büyüleyici renklerle kendinizi en sevdiğiniz film ve dizilerin içinde bulabilirsiniz.
5.500 mAh pil ile tüm gün okuma, izleme ve internette gezinti işlemlerinizi rahatça yapabilirsiniz. Ayrıca TCL'in bu en yeni 4G tableti, güçlü sekiz çekirdekli yonga seti sayesinde yetenekli bir performans da sunuyor.
Seride yer alan üçüncü tablet TCL TAB 10s 5G, 5G bağlantısına sahip ilk uygun fiyatlı tabletlerden biri olacak. 10,1 inçlik FHD ekrana sahip tabletin geniş çözünürlüğü ve boyutu NXTVISION teknolojisiyle eşleştirildi, böylece sadece film ve video oyunların görselliği iyileştirilmedi aynı zamanda göz koruması için de optimize edildi.
Ultra hızlı 5G'nin yanı sıra 8.000 mAh pil gücü ve 4 GB belleğin de eklendiği tablet sayesinde kullanıcılar, hücresel veya Wi-Fi bağlantısını kullanarak neredeyse her yerden film veya spor yayınlarını izleyebilecek, görüntülü arama yapabilecek ve çoklu görevlerini gerçekleştirebilecek.
Bu ürünlere yakında, eğlence ve üretkenliğe güçlü bir şekilde odaklanan, geniş bir ekrana ve ultra hızlı 5G bağlantısına sahip yeni bir tablet olan TCL TAB PRO 12 5G de katılacak.
Yeni CPE Serisi: Son derece yetenekli, kesintisiz bağlantılar sunuyor
TCL, bir 5G yönlendirici ve iki 4G çözümünü piyasaya sürerek CPE portföyünü de genişletiyor. Bu ürünler TCL'in herkes için gerçekten bağlantılı bir dünya oluşturmaya yardımcı olma misyonunu da sergiliyor.
LINKHUB 5G CPE HH515 ile TCL, gelişmiş Wi-Fi 6 bağlantısı sunan güçlü bir 5G yönlendiriciyi piyasaya sürüyor. İlk olarak CES 2022'de duyurulan bu ürün, 256'ya kadar kullanıcı taşıma kapasitesine sahip ve bulut tabanlı oyun oynamayı, yüksek kalitede canlı yayını, çevrimiçi eğitimi ve evden çalışmayı destekliyor.
LINKZONE LTE CAT6 Mobil Wi-Fi MW63; hafif, cebe sığabilen boyuttaki tasarımıyla yüksek hızlı bağlantı sunan kişisel bir mobil Wi-Fi ürünü. LINKHUB LTE CAT6 Home Station HH63, 300 Mbps'ye kadar 4G indirme hızı sağlayan çift bantlı Wi-Fi ile basit ve zarif bir tasarımla geliyor. Bu da evdeki herkesin evden çalışırken videoların, çevrimiçi oyunların ve eğitimin keyfini çıkarabileceği anlamına geliyor. Ayrıca her iki ürün eSIM ile de uyumlu.
LINKHUB 5G CPE HH515, Avrupa'da ilk çeyrekte satışa sunulacak. LINKZONE LTE CAT6 Mobil Wi-Fi MW63 ve LINKHUB LTE CAT6 Home Station HH63, Avrupa'da 2. çeyrekte piyasaya sürülecek. TCL ayrıca, Sub-6GHz + mmWave'ı destekleyen ve kullanıcıların hareket halindeyken ultra hızlı 5G Wi-Fi'ye bağlanmasını daha da kolaylaştıran yeni bir LINKZONE 5G Mobil Wi-Fi MW513'ü de piyasaya sürecek.
TCL'in MWC 2022'deki tüm duyuruların merkezinde yenilikçi, akıllı, bağlantılı teknolojileri demokratikleştirme misyonu bulunuyor. TCL, 160 ülkede 80'den fazla operatörle yaptığı iş birlikleri ile herkesin daha akıllı ev ve yaşam deneyiminin keyfini çıkarması için yıldırım hızında, güvenilir, uygun fiyatlı ve güçlü 5G cihazları sağlama taahhüdünü yerine getiriyor.
TCL, Mobil Dünya Kongresi 2022'de Yeni Telefonlarını Tanıttı
TCL, Mobil Dünya Kongresi 2022'de portföyünü yeni akıllı telefonlar, tabletler ve CPE'lerle genişletiyor.
TCL, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2022'de herkes için 5G bağlantısı sağlama misyonunu güçlendiren mobil cihazlarla ilgili duyurular yaptı. Bu duyurular, zengin özelliklere sahip bir 5G modeli de dahil olmak üzere beş yeni akıllı telefonla genişletilmiş TCL 30 Serisini de içeriyor. Bu akıllı telefonlar, TCL'in yenilikçi NXTPAPER ailesine en son eklenen ve yeni TCL TAB 10s 5G dahil olmak üzere üç yeni tablet ile birlikte duyuruluyor. Ayrıca bağlantıda liderlik konumunu güçlendiren TCL, çeşitli ortamlarda yüzlerce cihazı bağlamak için geliştirilen güçlü bir 5G yönlendirici olan LINKHUB 5G de dahil üç yeni CPE'yi de piyasaya sürüyor.
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