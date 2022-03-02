Elon Musk, Yeni Açıklamasında Tesla'dan Bahsetmeyen Biden'a Sert Çıktı!

ABD başkanı Joe Biden ve Tesla CEO'su Elon Musk arasındaki çekişmede yeni bir gelişme daha yaşandı. Musk, başkanın dün yaptığı bir saatlik State of the Union konuşmasında Tesla'dan bahsetmemesinin ardından, kimsenin Biden'ı izlemediğini söyleyerek tansiyonu bir kez daha artırdı.
Musk, CNBC'ye gönderdiği bir e-postada "State of the Union konuşması kimsenin umrunda değil" dedi. Biden'ın, Ford ve GM'nin elektrikli araçlar inşa etmek için toplam 18 milyar dolarlık yatırımlarını överken Tesla'dan hiç bahsetmemesi, bu gerginliğin nedeni olarak öne çıkıyor.
Hızını alamayan Elon Musk, hemen ardından Twitter hesabından bazı açıklamalar yapmaya devam etti. Musk, "Tesla, elektrikli araçlar üretirken ABD'de 50.000'den fazla iş imkanı yarattı ve GM + Ford'un iki katından fazla yatırım yapıyor" dedi.
Tesla has created over 50,000 US jobs building electric vehicles & is investing more than double GM + Ford combined
[fyi to person controlling this twitter]— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2022
Musk daha önce de CNBC'ye yolladığı bir e-postada "Biden Tesla'yı açıkça görmezden geliyor" derken, bir Beyaz Saray etkinliğine davet edilirse yönetimin "endişelenecek bir şeyi olmadığını" söylemişti ve "doğru olanı yapardım" demişti.
Ancak Biden ve üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, konuya yakın kaynaklara göre, Musk'ı üst düzey yöneticilerle yapılacak herhangi bir toplantıya davet etmek gibi bir planı yok.
Musk ve Biden arasındaki gerginliğin tarihi aslında daha geriye dayanıyor. Musk, daha önce de Twitter'da başkanı adeta azarlamıştı. Biden'ın General Motors CEO'su Mary Barra ve Ford Motor CEO'su Jim Farley ile Kongre'de durdurulan Build Back Better girişimini tartışmak üzere bir brifingde bir araya gelmesinden sonra Ocak ayı sonlarında Musk, bir tweet'te Biden'ı "insan şeklinde ıslak çorap kuklası" olarak nitelendirmişti.
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