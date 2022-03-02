Elon Musk, Yeni Açıklamasında Tesla'dan Bahsetmeyen Biden'a Sert Çıktı!

ABD başkanı Joe Biden'ın State of the Union konuşmasında Tesla'dan bahsetmemesi, Tesla CEO'su Elon Musk'ı çok kızdırdı. Musk, yaptığı yeni açıklamada bir kez daha Biden'a yüklendi.

Musk, Tesla'dan Bahsetmeyen Biden'a Sert Çıktı!

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