TCL MOVETIME 40SX Akıllı Aile Saati Satışa Çıktı! İşte Özellikleri!

TCL, MOVETIME 40SX Akıllı Aile Saati'nin Türkiye'de satışa çıktığını duyurdu.

TCL MOVETIME 40SX Akıllı Aile Saati Satışa Çıktı!

Kullanıcılar, MOVETIME Akıllı Aile Saati ile aile büyüklerinin önemli şeyleri asla unutmadığından emin oluyor. TCL Connect uygulaması üzerinden uzaktan alarm ayarlayarak ilaç saati, doktor randevusu veya diğer aktiviteler hatırlatılabiliyor. MOVETIME Akıllı Aile Saaati, içindeki hareket sensörü sayesinde kullanan aile büyüklerinin ne kadar süre hareketsiz kaldığını anlayabiliyor ve sevdikleri, onlara hareket etmeyi hatırlatabiliyor.  

MOVETIME Akıllı Aile Saati özel konumlandırıcı uygulaması sayesinde kullanıcılar aile büyüklerinin güvende olduğunu bilebiliyor. Google haritalarından ve hassas coğrafi konumdan faydalanan saat, kullanıcıların aile büyüğü düştüğünde, kendisini iyi hissetmediğinde veya yolunu kaybettiğinde onlara kolayca ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca özelleştirilebilir güvenli bölgeler belirleyerek bu alandan çıkıldığında bildirim gönderiyor ve konum geçmişiyle nerede oldukları takip edilebiliyor. Aile büyükleri, olası bir acil durumda önceden ayarlanan numaralara anında yardım mesajı göndermek için MOVETIME'ın güç tuşuna üç saniye basması yeterli oluyor.

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Bu saat ile kullanıcılar, dahili kamerası ve 4.5G bağlantısı sayesinde aile büyükleriyle iletişime geçebiliyor. Bireysel sohbetlerde veya grup sohbetlerinde sesli mesajlar, resimler ve emojiler ile iletişim gün boyunca devam ediyor.  

Saat, adım, yakılan kalorileri ve yürünen mesafeyi kaydederek ailedeki yaşı ilerlemiş bireylerinin aktif ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. Kullanıcılar TCL Connect uygulaması ile aile büyüklerinin etkinliklerini kolayca görüntüleyebiliyor, onlara destek verebiliyor ve motive edebiliyor. Aynı zamanda uyku monitörü ile uyanma zamanlarını, uyku süresini, uyku döngüsünü, derin uyku ve hafif uykudaki zamanlarını izleyip onların dinlendiğinden emin olabiliyor.  

TCL MOVETIME 40SX, 1.499 TL'lik önerilen satış fiyatıyla piyasaya sunuldu.

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