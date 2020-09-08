TCL MOVEAUDIO S200 Kablosuz Kulaklık Tanıtıldı

Dünyanın en çok satan tüketici elektroniği markalarından ve öncü teknoloji şirketlerinden biri olan TCL, kullanıcıların görmek istediği gelişmiş teknolojilerin hepsini barındıran tamamen kablosuz yeni kulaklığını duyurdu. TCL, premium ürünler olarak tanıtılan kablosuz kulaklık alanında fırsatları eşitlemek için yeni MOVEAUDIO S200 tam kablosuz kulaklığı duyurdu. Gelişmiş ses deneyimi, eksiksiz konfor ve tüm cihazlarla kolay bağlantı imkanı sunan kulaklık, kablosuz müzik dinlemek veya telefonla konuşmak isteyenlerin vazgeçemeyeceği aksesuar haline geliyor.
TCL Communication Akıllı Bağlantılı Cihaz İş Grubu Genel Müdürü Sharon Xiao, yeni kulaklıkla ilgili şunları söyledi: "TCL tüketici teknolojisi ekosistemimizin diğer parçaları gibi TCL MOVEAUDIO S200 Tam Kablosuz kulaklıkların geliştirilme sürecinde dahili ev eğlence sistemlerinden mobil deneyime sahip olduğumuz uzmanlığımızdan faydalandık. Mobil ses ürünlerimizin en yeni üyesiyle, ürettiğimiz tüm TCL ürünlerimizin merkezini oluşturan ergonomik tasarıma, ses kalitesine ve değerine odaklanarak tam kablosuz portföyümüzü genişletmeye devam ediyoruz."
Güçlü değer ve performans sunan TCL MOVEAUDIO S200 Tam Kablosuz kulaklıklar, arka plandaki gürültüyü azaltmak ve kullanıcının aramalarının temiz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için ENC gürültü azaltma teknolojisini kullanıyor. Dahili dört mikrofon da hüzmeleme teknolojisini kullanarak dış gürültüyü azaltıyor ve kullanıcının sesine odaklanılmasını sağlıyor. Böylece karşı taraf, kullanıcıyı kolay bir şekilde duyabiliyor ve anlayabiliyor. İki kompakt kulaklık da derin bastan hafif akustiğe, müziği adeta gerçeğe dönüştüren yüksek doğruluk oranına sahip hassas bobinlerle donatılıyor. Çift Bluetooth aktarımına sahip Bluetooth 5.0'ı kullanarak bağlanan kulaklıklar, film izlerken veya oyun oynarken gecikme süresinin çok düşük olmasını sağlıyor. Kulağa kolay bir şekilde yerleşen ve IP54 derecesiyle suya, toza ve tere karşı dayanıklı olan kulaklık, rahat süper elips tasarımıyla tüm gün kolay bir kullanım sunuyor.
Müzik severler, takıldığında veya çıkarıldığında şarkıyı otomatik olarak başlatan veya durduran akıllı takma özelliğinden de faydalanıyor. Böylece kullanıcılar müziklerine kaldığı yerden devam edebiliyor. Dokunma hareketleri de aramaların, müziğin ve ses seviyesinin bir dokunuşla yönetilmesini sağlayarak her seferinde telefonu cepten çıkarma gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Cihazdaki ses asistanıyla uyumlu olan kulaklıklara uzun basıldığında Google Assistant'ı veya Siri'yi açıyor. Bu entegrasyonlar, kulaklığı çıkarmadan işler arasında geçiş yapılmasını kolaylaştırıyor.
TCL MOVEAUDIO S200 Tam Kablosuz kulaklık, cihazlarla çok kolay eşleşebiliyor. Hızlı eşleşme için şarj kutusunu açıp bir kere dokunmak yeterli oluyor. Mobil cihaz da kulaklıkların batarya durumunu göstererek kullanıcının ne zaman şarj etmesi gerektiğini belirtecek.
TCL S200 Tam Kablosuz kulaklık, tek kullanımda 3.5 saate, şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 23 saate varan batarya ömrü sunuyor. Avuç içine veya cebe sığan ultra ince bir tasarıma sahip şarj kutusu ve kulaklığın üstündeki klasik gümüş nokta, minimalist ve şık bir görüntü sağlıyor. TCL MOVEAUDIO S200 Tam Kablosuz kulaklıklar beyaz ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğine sahip.
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