TCL Türkiye ve Alcatel İçin Türkiye'de Önemli Başarı

Dünyanın en çok satan tüketici elektroniği markalarından ve öncü teknoloji şirketlerinden biri olan TCL, 2020'nin ikinci çeyreğinde tablet satışlarını bir önceki çeyreğin satışlarıyla karşılaştırıldığında neredeyse üç kat artırarak Türkiye ikincisi oldu.
İki çeyrek arasındaki büyümenin itici gücünü 7" ve 10" tabletler oluşturdu. Alcatel 1T 7", Alcatel 1T 10", Alcatel Smart Tab 7" ve Alcatel 3T 10" modelleri fiyat performans dengesi ile hem satış kanallarının hem de tüketicinin taleplerini en iyi karşılayan tabletler olarak en üst seviyede yerini aldı. Online eğitim ve uzaktan çalışmanın öne çıktığı bugünlerde Alcatel'in klavyeli modelleri de tüketicilerin yoğun ilgisini çekti.
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Mobil Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serhan Tunca, "Son çeyrekte tablet satışımızı neredeyse üç katına çıkararak önemli bir başarıya imza attık. Bu sayede Türkiye'de en çok tablet satan ikinci şirket olarak listenin en üst sıralarında yer alıyoruz. Tüm dünyanın içinde bulunduğu durumla birlikte tüketicilerin işlerini uzaktan yapabilmek ve eğitimlerine evlerinden devam edebilmek için tablete yöneldiklerini gözlemledik. Bu noktada amiral gemisi özellikleri uygun fiyatla sunma yaklaşımımızla tasarladığımız ürünlerimiz, tüketicilerin tercihi oldu. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Önümüzdeki çeyreklerde Türkiye'de daha gelişmiş ürünlerimizi satışa sunarak bu başarımızın üstüne çıkmayı hedefliyoruz," dedi.
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