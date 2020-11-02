TCL, Yana Doğru Katlanabilen Yeni OLED TV'si ile Herkesi Şaşırttı

TCL, yana doğru dönerek katlanabilen yeni bir OLED TV geliştirdiğini duyurdu ve prototipi sergiledi.

  • Ercan Uğurlu
TCL'den Yana Doğru Katlanabilen Yeni OLED TV!

Katlanabilen akıllı telefonlarla beraber esnek ekranlara yavaş yavaş alışmaya başlıyoruz, ancak iş bununla sınırlı kalmayacak elbette. Önümüzdeki yıllarda pek çok ekranın benzer şekilde esneyip bükülebildiğine şahit olacağız. Bunlar arasında televizyonlar da yer alacak kuşkusuz. İzlediğimizde açıp, izlemediğimizde katlayacağımız türden bu tip cihazlar yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayacak. TCL de bunlardan ilkine imza atmış.

Oynat

TCL'in bu alandaki ilk ürünü olan yana doğru dönerek katlanabilen OLED TV'si, DTC 2020 konferansında gösterildi. Henüz bir prototip olsa da, oldukça ilgi çekici göründüğü kesin. Hemen yukarıda videosunu izleyebilirsiniz.

TCL'in bu cihazı oldukça ilgi çekici olsa da, alanında ilk değil. Bundan birkaç yıl kadar önce LG'nin de dikey olarak dönerek katlanabilen bir televizyonunu sergilediğine şahit olmuştuk. Halk arasında "dürülebilir TV" olarak da bilinen LG'nin bu televizyonundan sonra TCL'in cihazına ne isim konacak merakla bekliyoruz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Brand Week İstanbul zamanı geldi

En İyi GeForce Ekran Kartlı Laptop'lar

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Kışlık lastik uygulaması ne zaman başlıyor? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
5 Kasım 2020 A101 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, bluetooth kulaklık fırsatı
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon heyecanı!
Norm güncelleme nasıl yapılır? Norm güncelleme tarihleri belli oldu
Günün En çok Okunanları
Astronomlar, Güneş Sistemi'nin Kayıp Dokuzuncu Gezegenini Bulma Peşinde
Western Digital ve Dropbox Yeni Ekip Oluşturdu!
Hayvandan İnsana Bulaşan ve Ciddi Sorunlar Yaratan, 4 Hastalık
Japonya, Mars'ı ve Uydularını 8K Olarak Kaydetmek İçin Kolları Sıvadı
Kedilerle göz kırparak anlaşmak mümkün! İlginç araştırma ortaya koydu

 

 