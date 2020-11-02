TCL, Yana Doğru Katlanabilen Yeni OLED TV'si ile Herkesi Şaşırttı

Katlanabilen akıllı telefonlarla beraber esnek ekranlara yavaş yavaş alışmaya başlıyoruz, ancak iş bununla sınırlı kalmayacak elbette. Önümüzdeki yıllarda pek çok ekranın benzer şekilde esneyip bükülebildiğine şahit olacağız. Bunlar arasında televizyonlar da yer alacak kuşkusuz. İzlediğimizde açıp, izlemediğimizde katlayacağımız türden bu tip cihazlar yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayacak. TCL de bunlardan ilkine imza atmış.
TCL'in bu alandaki ilk ürünü olan yana doğru dönerek katlanabilen OLED TV'si, DTC 2020 konferansında gösterildi. Henüz bir prototip olsa da, oldukça ilgi çekici göründüğü kesin. Hemen yukarıda videosunu izleyebilirsiniz.
TCL'in bu cihazı oldukça ilgi çekici olsa da, alanında ilk değil. Bundan birkaç yıl kadar önce LG'nin de dikey olarak dönerek katlanabilen bir televizyonunu sergilediğine şahit olmuştuk. Halk arasında "dürülebilir TV" olarak da bilinen LG'nin bu televizyonundan sonra TCL'in cihazına ne isim konacak merakla bekliyoruz.
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