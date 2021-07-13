Team Razer, Espor Tankı Ninjas In Pyjamas ile Anlaştı!

FPS devi ve Rainbow Six: Siege Invitational 2021 şampiyonu Ninja in Pajamas, Team Razer'ın elit espor kadrosunu, Razer Customs aracılığıyla sunulan NIP markalı oyun çevre birimlerini de içeren çok yıllı bir anlaşmayla destekliyor.