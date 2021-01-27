Team Vitality, FIFA Takımı İçin Philips Monitörleriyle Ortaklığını Açıkladı

MMD, Team Vitality ve Philips monitörleri arasındaki ortaklığı güçlendirdikçe espor çalışmalarını da perçinliyor. Lider teknoloji markası, organizasyonun FIFA takımının tek sağlayıcısı oluyor.

Team Vitality'den Philips Ortaklığı

Philips Momentum ürünleri, rekabetçi konsol oyunları deneyimini güçlendirmek için özel olarak tasarlandı ve Team Vitality'nin FIFA takımının oyunlarını bir üst düzeye nasıl taşıdığına tanıklık edecek. Philips Momentum ürünleri, organizasyonun içerik üreticilerine ve V. Hive'da, Team Vitality'nin Paris'in merkezindeki son teknoloji ürünü espor tesisinde de verilecek. 

Team Vitality FIFA takımı, aralarında Dylan "Dylo" Gozuacik ve Corentin "RocKy" Chevrey'nin de bulunduğu, sahnelerin en büyük ve en iyi yeteneklerini de içinde barındırıyor. Takımın koçluğunu da, önceden, şampiyonluğu da olan bir pro oyuncusu olan ve uzun süredir tanınan Team Vitality üyesi Brian "Brian" Savary ve aynı zamanda da Fransız milli takımının şimdiki koçu yapacaklar. 2013'te kurulduğundan bu yana, Team Vitality, 40'ı aşkın oyuncusu ve en büyük yedi espor alanında yer alan takımlarıyla dünya çapında tanınan bir marka haline geldi. Artık Philips monitörleri de, sektör lideri ortaklarından oluşan Team Vitality'nin büyüyen portföyüne katılıyor.

Team Vitality Başkanı & Eş Kurucusu Fabien "Neo" Devide şunları söyledi: "FIFA oyuncularımıza en yüksek rekabetçi ortamı yaratmak için Philips monitörleri ile işbirliği yaptığımız için gerçekten heyecanlıyız. En üst düzeyde oynayabilmek için takımımıza en iyi yüksek özelliklere sahip ekipmanı sağlayabilecek bir ortak ile çalışabilmek muhteşem. Team Vitality'nin FIFA ile uzun bir geçmişi var ve 2021'de yol alırken Philips monitörleri gibi bir ortağın yanımızda olması harika."

Philips monitörleri için MMD Pazarlama & İş Yönetimi Direktörü Stefan Sommer ise şunları belirtti: "Konsol oyun performanslarını daha da ileriye taşımak için Team Vitality ile güçlerimizi birleştirdiğimizi açıklamaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. FIFA takım kadrosunun olağanüstü bir geçmişi var ve desteğimizle gelecekte daha da başarılı olmalarını sağlamak için kendileri ile birlikte çalışmak istiyoruz. Yalnızca Team Vitality FIFA oyuncularına ekipman sağlayarak değil, aynı zamanda V.Hive tesisine de Philips Momentum ürün yelpazemizden sunacağımız konsol oyunları için optimize edilmiş monitörlerimiz ile, gelişmiş bir eğitim ortamını garanti edebiliriz."

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