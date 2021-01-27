Team Vitality, FIFA Takımı İçin Philips Monitörleriyle Ortaklığını Açıkladı

MMD, Team Vitality ve Philips monitörleri arasındaki ortaklığı güçlendirdikçe espor çalışmalarını da perçinliyor. Lider teknoloji markası, organizasyonun FIFA takımının tek sağlayıcısı oluyor.