TECNO SPARK 7 Pro Satışa Çıktı. İşte Özellikleri ve Fiyatı

Türkiye'de üretim yapan TECNO, yeni modeli TECNO SPARK 7 Pro ile akıllı telefon kullanıcılarına yeni bir alternatif sunuyor.

TECNO SPARK 7 Pro Satışa Çıktı

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