TECNO SPARK 7 Pro Satışa Çıktı. İşte Özellikleri ve Fiyatı

Haziran ayında Türkiye'de üretime başlayan dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından TECNO Mobile, fotoğraf performansıyla öne çıkan altıncı yerli üretim modeli TECNO SPARK 7 Pro'yu Türkiye'de satışa sundu. Turkcell'de satışa sunulan TECNO SPARK 7 Pro'ya sahip olmak isteyenler 294,57 TL'lik 12 taksitle cihazı satın alabiliyorlar.
90 Hz ekran yenileme hızı ile gelen TECNO SPARK 7 Pro, 720x1600 piksel çözünürlüğe ve inç başına 266 ppi piksel yoğunluğuna sahip 6.6 inç HD dokunmatik ekrana sahip. TECNO Mobile'ın bu etkileyici modeli, Helio G80 işlemci tarafından destekleniyor. Helio G80, MediaTek'in HyperEngine teknolojisini içeriyor. Bu işlemci ile Wi-Fi, LTE ve baz istasyonu arasında daha hızlı yanıt süresi alınabiliyor. Ayrıca Helio G80 işlemci, MediaTek'in HyperEngine oyun teknolojisi sayesinde üstün bir mobil oyun deneyimi sunuyor.
Kameralara gelince, TECNO SPARK 7 Pro'nun arka tarafında f/1.8 diyafram açıklığına sahip, 48 megapiksel süper gece modu kamerası bulunuyor. Arka kamera kurulumunda otomatik odaklama mevcut. Yapay zeka destekli 48 MP kamera da TECNO SPARK 7 Pro modelinin fotoğraf çekmek için ne kadar iyi olduğunu kanıtlıyor. TECNO SPARK 7 Pro ile profesyonel bir kamera ile çekebileceğiniz kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. Depolama kapasitesi ise 128GB + 4GB RAM. Bu kapasite, bu seviyedeki telefonlarda eşi görülmemiş derecede yüksek bir kapasite. Hafızayı doldurma endişesi duymadan istediğiniz kadar fotoğraf, video ve ses dosyası kaydedebilirsiniz.
5000 mAh pili ile TECNO SPARK 7 Pro, Android 11 işletim sistemini kullanıyor ve özel bir yuvaya sahip microSD kart (512 GB'a kadar) ile genişletilebilen 64 GB dahili depolamayı destekliyor. Telefondaki sensörler arasında G-sensörü, ortam ışığı sensörü, yakınlık sensörü ve parmak izi sensörü var.
SPARK 7 Pro'nun Turkcell'de satışa başlamasıyla, TECNO Mobile'ın akıllı telefonları Vodafone ve Türk Telekom olmak üzere üç büyük operatör tarafından erişilebilir hale geldi. TECNO Mobile, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de üretilen CAMON 16'yı ve amiral gemisi olarak nitelendirdiği kamerası ve tasarım özellikleriyle dikkat çeken yeni modeli PHANTOM X'i de piyasaya sürmüştü.
TECNO SPARK 7 Pro Özellikleri:
- Boyut: 164,9 X 76,2 X 8,8 mm
- Kameralar: Çift flaşlı 8MP Ön Kamera, Dörtlü Flaşlı 48MP Üçlü Arka Kamera
- Çözünürlük: 720*1600
- İşlemci: Helio G80, Octa-Core
- Dahili Bellek: 128GB+4GB RAM
- Ekran: 6.6" HD+ Nokta Ekran (90Hz yenileme hızı)
- Pil Kapasitesi: 5000 mAh(typ)
- İşletim Sistemi: Android™ 11
- SIM Card: Dual SIM
- Bağlantı: GPS, WiFi, BT, FM, OTG
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