'Somut Tedbirler' Mesajı: Koronavirüs'e Karşı Yeni Kısıtlamalar mı Geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından "COVID-19'un yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" diyerek, uygulamaya konulacak yeni tedbirlerin sinyalini verdi.

Koronavirüs'e Karşı Yeni Kısıtlamalar mı Geliyor?

Yapılan son Bilim Kurulu toplantısının ardından, yeni kısıtlamaların ilk sinyalleri de geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının sona ermesiyle birlikte yayınladığı mesajında "Covid-19'un yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Yazılı Açıklamasının Tamamı Şu Şekilde

"Dünya 11 aydır yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı.

Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart - Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.

Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye'de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bir çok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk.

Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık. Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.

Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."

Gözler Bugünkü Kabine Toplantısına Çevrildi

Bu açıklamanın ardından tüm gözler, bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Çünkü bugün, Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor ve toplantıda Koronavirüs'e karşı yeni önlemler alınıp alınmayacağı konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantıda gündeme gelmesi beklenen bazı maddeler ise, AA'nın aktardığına göre ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumu, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, aşı çalışmaları ve yeni tedbirler alınıp alınmayacağı.

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