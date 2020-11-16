Bir COVID-19 Aşısı Müjdesi Daha: Moderna'dan Yüzde 94.5 Etkili Aşı!

Geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklanmıştı. Şimdiyse diğer bir şirket olan Moderna, yüzde 94.5 etki sağlayan bir Koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyurdu.

Bir COVID-19 aşı müjdesi daha

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının yüzde 90 etkili olduğunun açıklanmasının ardından, bir aşı müjdesi de ABD merkezli Moderna'dan geldi. Şirket, yaptığı açıklamada geliştirdikleri aşının yüzde 94.5 oranında etkili olduğunu duyurdu.

mRNA teknolojileri kullanan iki aşının bazı önemli farkları da bulunuyor. Örneğin Pfizer'in aşısının saklanma koşulu olarak -70 derece gerekirken, Moderne'nın aşısı q ay boyunca standart bir buzdolabında saklanabiliyor. Daha uzun saklama süresi içinse derin dondurucu kullanılması gerekiyor.

COVID-19 İçin Acil Kullanım İzni Alacaklar

95 kişi üzerinde gerçekleştirilen testlerde yüzde 94.5 oranında başarı kaydedildiği belirtilen aşı için, Moderna'nın ABD'den acil kullanım tescili isteyeceği açıklanmış durumda. Pfizer de, geçtiğimiz günlerde aynı izni istemek için hazırlandığını duyurmuştu.

Aşının ABD dışına çıkması ile birlikte, 2021 yılı içerisinde yaklaşık 1 milyar dozun hazır edilebileceği konuşuluyor. 2020 yılı içinse, sadece ABD içerisinde kullanılacak 20.000 doz hazır olacak.

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