Bir COVID-19 Aşısı Müjdesi Daha: Moderna'dan Yüzde 94.5 Etkili Aşı!

Geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklanmıştı. Şimdiyse diğer bir şirket olan Moderna, yüzde 94.5 etki sağlayan bir Koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyurdu.