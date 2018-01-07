Tek seferde aşırı yemek yemek insanı öldürür mü?

Tek seferde çok fazla yemek yemekten ölmek mümkün mü?

Aşırı yemek yemekten ölmek mümkün mü?
gizmodo

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