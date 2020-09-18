Teknofest Gaziantep ne zaman? Teknofest 2020 için geri sayım başladı

Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2020'ye geri sayım başladı. TEKNOFEST, Türkiye'de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılmasını hedefliyor. Peki Teknofest Gaziantep ne zaman?