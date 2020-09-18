Teknofest Gaziantep ne zaman? Teknofest 2020 için geri sayım başladı

Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2020'ye geri sayım başladı. TEKNOFEST, Türkiye'de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılmasını hedefliyor. Peki Teknofest Gaziantep ne zaman?

Teknofest Gaziantep ne zaman? Teknofest 2020 için geri sayım başladı

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığı ile düzenlenen Teknofest Gaziantep için az bir süre kaldı. İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu ve medya kuruluşları ile üniversitelerin destekleriyle bu sene Gaziantep'te düzenleniyor.

Bununla birlikte festivale Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Uzay Ajansı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, TÜBA, Türk Hava Kurumu, Türk Patent ve Turkcell de destek veriyor.

TEKNOFEST 2020 NE ZAMAN?

Teknofest Gaziantep, 15 Eylül tarihinde Alleben Göleti'nde insansız hava aracı yarışması ile başlayacak. 23 Eylül itibariyle devam edecek olan Teknofest Gaziantep, 27 Eylül tarihine kadar pek çok yarışmaya ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST'TE KAZANANLARI 3 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE ÖDÜL BEKLİYOR

Festival kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan 100 bin gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarışacak. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon TL' nin üzerinde ödül bekliyor.

TEKNOFEST 2020 TAKVİMİ

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

40 Gün Bekleyen Telefon: Realme C11

Bu dizi çok konuşulacak!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Turksat 5A'yı uzaya gönderecek
17 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Canon yazıcı ve akıllı bileklik fırsatı
Merakla beklenen Atiye 2. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte ilk yorumlar
10 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Lenova tablet ve notebook imkanı
Günün En çok Okunanları
Ehliyet ve kimlik birleşiyor... Pazartesi başlıyor, ücretsiz olacak
Algoritma Nedir, Hayatımızı Etkiliyor mu? Etkiliyorsa Ne Kadar?
Facebook, Project Aria'ya Resmi Olarak Duyurdu. Peki Nedir bu Project Aria?
En iyi bilim kurgu filmleri! IMDb puanı yüksek en iyi 40 bilim kurgu filmi!
2020 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülü'nden en komik finalistler!

 

 