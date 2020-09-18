Teknofest Gaziantep ne zaman? Teknofest 2020 için geri sayım başladı

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığı ile düzenlenen Teknofest Gaziantep için az bir süre kaldı. İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu ve medya kuruluşları ile üniversitelerin destekleriyle bu sene Gaziantep'te düzenleniyor.
Bununla birlikte festivale Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Uzay Ajansı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, TÜBA, Türk Hava Kurumu, Türk Patent ve Turkcell de destek veriyor.
TEKNOFEST 2020 NE ZAMAN?
Teknofest Gaziantep, 15 Eylül tarihinde Alleben Göleti'nde insansız hava aracı yarışması ile başlayacak. 23 Eylül itibariyle devam edecek olan Teknofest Gaziantep, 27 Eylül tarihine kadar pek çok yarışmaya ev sahipliği yapacak.
TEKNOFEST'TE KAZANANLARI 3 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE ÖDÜL BEKLİYOR
Festival kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan 100 bin gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarışacak. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon TL' nin üzerinde ödül bekliyor.
TEKNOFEST 2020 TAKVİMİ
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