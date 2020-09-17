Koronavirüs aşısında son durum nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca anlattı

Koronavirüs salgınında tüm dünya aşı çalışmalarına odaklandı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün aşı çalışmalarındaki son durumu anlattı ve Hacettepe Üniversitesi'nde 3 gönüllüye uygulanan Çin Sinovac aşısıyla ilgili bilgi de verdi. İşte koronavirüs aşısında son durum...