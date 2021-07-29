Teknoloji Devleri, Koronavirüs ve Evden Çalışma Konusunda Geri Adım Attı!

Koronavirüs pandemisi ile mücadelemizin 2'inci yılı sürerken, aşının bulunması ve akabinde normalleşme sürecine girilmiş olmasıyla beraber teknoloji devleri de planlamasını ofislere dönüş olabileceği yönünde yapmaya başlamıştı. Kısa bir süre içinde ofislere dönme çağrısı yapan şirketler, Delta varyantının patlaması ile ise planlarını ertelemek zorunda kalmış gibi görünüyor.
Google CEO'su Sundar Pichai, tüm Google çalışanlarına bir e-posta göndererek, Delta varyantı sebebiyle koronavirüs vakalarında son zamanlarda görülen artış nedeniyle ofise dönüşü ertelediklerini söylerken, dönüş tarihi olarak 18 Ekim'i işaret etti. Ayrıca, muafiyet başvurusunda bulunan Google çalışanlarının 2021'in sonuna kadar evden çalışmalarına izin verilmesi de planlar arasında yer alıyor.
İşe dönmeyi erteleyen tek şirket Google değil. Şoförlü özel araç çağırma hizmeti sağlayan Lyft, dönüşü Şubat 2022 olarak belirlerken, Twitter ise yeni açtığı ofislerini yeniden kapatma kararı aldı. Apple çalışanları da zaten ekim ayında geri döneceklerdi, fakat dönüş olduğunda da maske kullanımını sürdüreceği biliniyor.
Ofise dönüş olması durumunda bazı şirketlerin aşı olma zorunluluğu getireceği de biliniyor. Zorunlu aşılama kararında, Google'ın yanı sıra Facebook da yer alıyor.
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