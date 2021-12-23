Hangi iPhone Modellerinin iOS 16 Güncellemesini Alamayacağı Belli Oluyor!

Apple'ın yeni işletim sistemi sürümü olacak iOS 16'yı haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2022 etkinliğinde duyurmayı planladığını biliyoruz. Şirket bir yandan yeni işletim sistemi üzerinde çalışırken, diğer yandan da eylül ayında tanıtacağı iPhone 14'leri geliştirmeyi sürdürüyor. Yeni işletim sistemi ve iPhone 14 için önümüzde daha zaman var, ancak şimdiden iOS 16'nın hangi iPhone'lara geleceği konuluşmaya başladı.
Bununla ilgili sızıntılar da var. Bir Fransız sityesi iPhoneSoft'un verdiği bilgiye göre iOS 16, iPhone 6S, iPhone 6S Plus ve iPhone SE'ye gelmeyecek. Bu telefon sahiplerinin yeni işletim sistemine terfi edebilmeleri için telefonlarını değiştirmeleri gerekecek.
Ayrıca iPad'ler için de benzer iddia söz konusu. Buna göre iPad mini 4, iPad Air 2, iPad 9.7 (2017), iPad Pro 9.7 (2016) ve iPad Pro 12.9 (2015) de iOS 16 işletim sistemi güncellemesini almayacak.
Elbette bunlar şimdilik iddia. Ancak muhtemelen de doğru çıkacak. Zira Apple, her yeni işletim sistemi güncellemesi ile beraber bazı modellerine olan desteğini sonlandırarak, saf dışı bırakıyor ve kullanıcıları yeni modellere yönlendiriyor.
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