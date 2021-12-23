Hangi iPhone Modellerinin iOS 16 Güncellemesini Alamayacağı Belli Oluyor!

Haziran ayında tanıtılması planlanan iOS 16 güncellemesi iPhone'ununuza gelecek mi? İlk iddialar bu iPhone'ların iOS 16'yı alamayacağı yönünde.

  • Ercan Uğurlu
iPhone'ununuz iOS 16 Güncellemesini Alacak mı?

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