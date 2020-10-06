Tartışmalı İsim John McAfee, Vergi Kaçırmaktan Tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığı, 2016'nın ABD başkan adayı John McAfee'nin vergi kaçırmakla suçlandığını açıkladı. İspanya'da tutuklanan McAffe'nin 2014 ve 2018 yılları arasında "kripto para birimlerini tanıtmaktan, iş danışmanlığından, konuşmalarından ve bir belgesel için hayat hikayesinin haklarını satmaktan milyonlarca dolar gelir elde ettiği" söyleniyor.
McAfee, bu suçlamalara ek olarak ABD Güvenlik ve Değişim Komisyonu (SEC) tarafından kripto para tanıtımıyla ilgili de suçlanıyor. SEC, bir basın bildirisinde bu suçlamanın nedeninin McAfee'nin ilk madeni para teklifleri (ICO) sırasında Twitter'da tanıtım yaparken 23 milyon dolar ödeme aldığını açıklamamış olması. McAfee'nin ICO'ların tanıtımını yaparken bunun için ücret almadığını söylediği, ücret aldığını ancak 2018'de itiraf ettiği belirtiliyor. McAffe'nin koruması Jimmy Watson Jr. de McAfee'nin ödeme olarak aldığı kripto paraları transfer etmeye yardımcı olmaktan yargılanacak.
McAfee, suçlu bulunması halinde vergi kaçırma olayının her biri için beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Bunun yanında McAfee'nin bir sene ek hapis cezası alabileceği ve ödemekte pek zorlanmayacağı 100.000 dolar tazminatla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
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