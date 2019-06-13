Teknoloji Firmaları Huawei İle İşbirliğinde Değil
ABD-Çin ticaret savaşının etklileri sürerken, ABD'li birçok firma Huawei ile olan ilişkilerini askıya almaya devam ediyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Intel ve Qualcomm da dahil olmak üzere birçok büyük teknoloji firmasının, personellerine Huawei ile 5G standartları üzerindeki gayri resmi bilgi alışverişlerini durdurmalarını ve en kısa zamanda ABD hükumetinin kararına uymalarını istedikleri ortaya çıktı.
Geçtiğimiz ay ABD Ticaret Departmanı, Amerikan firmalarının Huawei ile iş yapmalarını yasakladı. Bu, şirketin ürettiği akıllı telefonların artık Google'daki Android işletim sistemi için güncellemelere veya popüler uygulamalara erişmeyeceği anlamına geliyor.
Kararın sonuçları ise oldukça geniş kapsam kazandı. İngiliz merkezli çip tasarımcısı ARM'in çalışanlarından Huawei ile olan tüm faaliyetleri askıya almalarını istediği bildiriliyor ve diğer teknoloji devleri de aynı şeyi yapıyormuş gibi görünüyor.
5G gibi teknik standartların tanımlanması söz konusu olduğunda, çalışanlar daha resmi bir ortamda olacaklarından daha fazla özgürlüğe sahipler ve rakip firmaların mühendisleri arasındaki gayrı resmi bilgi alışverişi endüstride olağan bir durum olarak karşılanıyor.
ABD, firmaların sağladığı standartlar hakkındaki bilgi alışverişi sırasında Huawei ile iletişim kurabilmelerini sağlamak adına bir süredir bu kararında imtiyazlar tanıyor ancak gayrı resmi iletişime gelecek bu sınırlamalar nedeniyle takın gelecekte iletişim standartlarında parçalanma tehlikesi, uzmanları tedirgin ediyor.
5G'nin temel standartları üzerinde fikir birliğine varılmış olmasına ve ilk nesil ağların Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da devreye girmesine izin verilmesine rağmen, şartnamenin sınırlarında olacak olan yeni iterasyonlar; gelecekteki mobil veri standartları, bağlı otomobiller ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) gibi devrimci uygulamalara olanak sağlayacak.
Güney Koreli operatör LG Uplus, Reuters'e yaptığı açıklamada firmanın "gönüllü olarak Huawei çalışanlarıyla iletişim kurmaktan ve ağ ekipmanı kurulum veya bakım sorunları için toplantı yapmaktan kaçındığını" belirtti.
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