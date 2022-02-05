Teknolojide Kadın Derneği ve IPSOS, Türkiye'nin Teknoloji Algısını Ölçtü

Teknolojide Kadın Derneği, IPSOS ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin akademik katkılarıyla Türkiye'de "insan ve teknoloji" ilişkisini odağına alan kapsamlı bir araştırma yaptı.