Teknolojide Kadın Derneği ve IPSOS, Türkiye'nin Teknoloji Algısını Ölçtü

Teknolojide Kadın Derneği, IPSOS ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin akademik katkılarıyla Türkiye'de "insan ve teknoloji" ilişkisini odağına alan kapsamlı bir araştırma yaptı.

Türkiye'nin Teknoloji Algısı Ölçüldü

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