Telefon Kamerası Üreten Sony ve Samsung Gibi Devlerin Büyük Savaşı

Telefon kamerası dendiğinde akla gelen ilk isimler olan Sony ve Samsung gibi devlerin büyük mücadelesinde son durum belli oldu. İşte 2020'nin ilk yarısının verileri ve dev şirketlerin sıralaması...