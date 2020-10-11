Telefon Kamerası Üreten Sony ve Samsung Gibi Devlerin Büyük Savaşı

Telefon kamerası dendiğinde akla gelen ilk isimler olan Sony ve Samsung gibi devlerin büyük mücadelesinde son durum belli oldu. İşte 2020'nin ilk yarısının verileri ve dev şirketlerin sıralaması...

Cep kamerası piyasası ne durumda?

Akıllı telefonlarda kamera, üreticilerin geliştirmeye önem verdiği en önemli bileşenlerden biri olmayı sürdürüyor. Strategy Analytics'in son raporuna göre Sony, Samsung, ve OmniVision, telefon kamerası sensörü alanında 2020'nin ilk yarısında sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü sırada yer aldılar.

Rapora göre 2020'nin ilk yarısı itibariyle Sony'nin mobil kamera piyasasındaki pazar payı yüzde 44, Samsung'un yüzde 32 idi. Çin merkezli imaj sensörü firması OmniVision'ın payı ise yüzde 9 seviyesindeydi. Telefonlarda kullanılan kamera sayısının artmasıyla mobil kamera sensörü pazarının gelirleri, önceki yıla göre yüzde 15 büyüdü ve 6,3 milyar dolara ulaştı. Buna karşın pandeminin telefon pazarı üzerindeki etkisi nedeniyle imaj sensörü piyasasının da yavaşladığı belirtiliyor. Beklenti ise 2020'nin ikinci yarısında imaj sensörü pazarının yeniden güçlenmesi yönünde.

Samsung gibi firmalar telefonlar ve otomobiller için 150MP, 250MP ve hatta 600MP sensörler üretmeyi planladıklarından telefon kamerası piyasasının yakın geleceği heyecan verici görünüyor.

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