NASA'dan yeni sosyal medya kampanyası: Ay'a gitseniz yanınıza ne alırsınız?

NASA, 2024 yılında Ay'a yeniden insan götürmeyi planlıyor. Uzay ajansı internet sitesinde yayımladığı açıklamada halka "Ay'a gitseniz yanınıza ne alırdınız?" diye sordu ve yeni bir sosyal medya kampanyası başlatmış oldu...

NASA'dan yeni sosyal medya kampanyası: Ay'a gitseniz yanınıza ne alırsınız?

NASA, 2024'te ay yüzeyine göndermeyi insan göndermeyi içeren Artemis programını ilerletirken bir yandan da Ay'a giderken yanınızda ne götüreceğinizi de bilmek istiyor. Ajans, bu hafta yeni bir sosyal medya kampanyası başlattı ve katılımcılardan #NASAMoonKit etiketini kullanarak ay çantalarında ne olacağını paylaşmalarını istedi.

NASA'nın haberine göre Uzman Modu ismi verilen daha zor bir seviyede yer almak isteyenler ise NASA'nın astronotlar için koyduğu kurallara uyması gerekiyor. Bu kurallar şu şekilde:

"Astronotların kişisel eşyalarını hazırlarken uyması gereken katı kurallara uyun. Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahat eden astronotların kişisel eşyaları için yalnızca 12,7 x 20,3 x 5,1 santimetrelik bir alana izin veriliyor."

NASA'nın Washington'daki Genel Merkezi'nden İletişim Yöneticisi Bettina Inclán, "Nihai macera, Ay'a uçuş için çantanıza neler alacağınızı görmekten heyecan duyuyoruz." dedi.

#NASAMoonKit'i Nasıl Paylaşabilirsiniz?

Ay' a giderken yanınızda götürmek istediğiniz kitinizi paylaşmak için Instagram, Twitter veya Facebook'a bir fotoğraf veya video yükleyin ve gönderilere #NASAMoonKit ekleyin.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei MateBook X'i İnceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 8 Ekim 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu fırsatı
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon merakla bekleniyor
1 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı TV, cep telefonu yer alıyor
Günün En çok Okunanları
PC'nizden Gelebilecek 5 Acayip Ses: Bu Sesler, Size Ne Anlatıyor?
Lamborghini'nin Yeni "Tavansız Hız Canavarı" Ortaya Çıktı
212 Photography Istanbul, OPPO Desteğiyle Açıldı
İddiaya Göre Qualcomm Kendi Snapdragon 875 Telefonunu Yapıyor
İddiaya Göre iPhone 12, Hatta iPhone 13 Bile Çentikten Vazgeçmeyecek

 

 