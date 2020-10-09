NASA'dan yeni sosyal medya kampanyası: Ay'a gitseniz yanınıza ne alırsınız?

NASA, 2024'te ay yüzeyine göndermeyi insan göndermeyi içeren Artemis programını ilerletirken bir yandan da Ay'a giderken yanınızda ne götüreceğinizi de bilmek istiyor. Ajans, bu hafta yeni bir sosyal medya kampanyası başlattı ve katılımcılardan #NASAMoonKit etiketini kullanarak ay çantalarında ne olacağını paylaşmalarını istedi.
In recognition of the upcoming #Artemis Green Run Hot Fire test bringing us closer to launching humanity to the Moon, we just have one question for you: What would you take with you to the Moon? ??
Share your #NASAMoonKit for a chance to be featured: https://t.co/5oa7FNBatM pic.twitter.com/FVhAgpAnhH— NASA (@NASA) October 4, 2020
NASA'nın haberine göre Uzman Modu ismi verilen daha zor bir seviyede yer almak isteyenler ise NASA'nın astronotlar için koyduğu kurallara uyması gerekiyor. Bu kurallar şu şekilde:
"Astronotların kişisel eşyalarını hazırlarken uyması gereken katı kurallara uyun. Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahat eden astronotların kişisel eşyaları için yalnızca 12,7 x 20,3 x 5,1 santimetrelik bir alana izin veriliyor."
NASA'nın Washington'daki Genel Merkezi'nden İletişim Yöneticisi Bettina Inclán, "Nihai macera, Ay'a uçuş için çantanıza neler alacağınızı görmekten heyecan duyuyoruz." dedi.
#NASAMoonKit'i Nasıl Paylaşabilirsiniz?
Ay' a giderken yanınızda götürmek istediğiniz kitinizi paylaşmak için Instagram, Twitter veya Facebook'a bir fotoğraf veya video yükleyin ve gönderilere #NASAMoonKit ekleyin.
- NASA'nın Yeni, 23 Milyon Dolarlık Tuvaleti, Uzay macerasına Başladı
- NASA, Ay'dan Getirilecek Toz veya Toprak Örnekleri İçin Para Ödeyecek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın