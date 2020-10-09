NASA'dan yeni sosyal medya kampanyası: Ay'a gitseniz yanınıza ne alırsınız?

NASA, 2024 yılında Ay'a yeniden insan götürmeyi planlıyor. Uzay ajansı internet sitesinde yayımladığı açıklamada halka "Ay'a gitseniz yanınıza ne alırdınız?" diye sordu ve yeni bir sosyal medya kampanyası başlatmış oldu...