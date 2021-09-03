Telefon Satışları Tahminlerin Ötesine Geçip Şaşırtmaya Devam Ediyor

Ünlü pazar analisti IDC, COVID-19'un tedarik zincirinde hasara yol açmasına rağmen küresel akıllı telefon pazarının büyüme kaydetmeye başladığını bildirdi. Şirket, büyümenin asgari düzeyde olmasına rağmen, övgüye değer olduğunu düşünüyor.
IDC'nin son raporuna göre, akıllı telefon sevkiyatında bu yıl tahminler yüzde 7.4'lük bir artışın kaydedileceği ve 1.37 milyar dolarlık bir gelir düzeyine ulaşacağını gösteriyor. Bunda 5G'nin önemli olduğu ve Japonya, Orta Doğru ve Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerin etkili olduğunu da söylüyor.
Buna karşılık IDC, gelecek yıl küresel akıllı telefon pazarının yüzde 3.4'lük bir artış daha kaydedeceğini beklediğine de raporda yer vermiş. Orta Doğu ve Afrika yine etkili olacakken, ABD, Avrupa ve Çin gibi olgun pazarlarda ise trend düşüş eğilimi gösterecek.
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