Elon Musk'ın Starlink Uyduları Güvercinlere "Yenildi"

SpaceX'in Starlink uydu internet hızları, hizmetin dünyanın çeşitli yerlerindeki sabit geniş bantlarla karşılaştırıldığı Ookla'nın son değerlendirme raporunda oldukça iyi notlar aldı. Ancak bu sayılar gerçekten övgüyü hak ediyor olsa da, görünüşe göre Starlink terminalleri veya kullanıcıların konumlarındaki uydu antenler, kuşların çanaklara müdahalesi bağlantıyı bozabileceğinden dolayı, muhtemelen diğer hayvanların yanı sıra güvercinlere karşı da savunmasız görünüyor.
Surrey Üniversitesi'nde siber güvenlik uzmanı olan Profesör Alan Woodward, Starlink hizmeti hakkında BBC'ye yaptığı açıklamada, performansın kendisinin "aslında çok iyi" olmasına rağmen "bazıları bir saniye, bazıları daha uzun olan bir dizi kesinti fark ettiğini" söyledi.
Woodward, "çanak antenlerde oturmaya bayıldıkları" için "sinir bozucu güvercinlerin" kesintilerden sorumlu olduğuna inanıyor. Profesör hala bu tür aksaklıkların temel nedenini araştırırken, BBC ile görüşen bir uzman "Starlink anteninde oturan bir güvercinin performansı kesinlikle düşüreceğini" doğruladı.
Güvercinler gerçekten de bir nedenle çanak antenlerde oturmayı seviyorlar ve bu davranışlarını çoğu kişinin muhtemelen gözlemlediği tahmin edilebilir. Ve görünüşe göre mevcut Starlink terminalleri bu kadar ilgiyi kaldıracak şekilde yapılmamış. Ancak, bunların hepsi yakında değişebilir.
FCC'deki yakın tarihli bir lisans dosyasına göre, şirket "zorlu ortamlarda kullanım" için üretilen çanak antenlerin daha "yüksek performanslı (HP)" "sağlam" bir versiyonu üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Bu yeni "sağlam" terminaller, evlerde de kullanılırsa, güvercinler gibi hayvanlardan kaynaklanan bu tür sıkıntıların üstesinden gelebilir...
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