Telefon Üreticilerinin Cihazlarına 7 Yıl Güncelleme Sunmaları İsteniyor!

Mevcut telefonunuz, en azından Almanya'nın istediği olursa, birkaç yıl daha güvenlik güncellemelerini almaya devam edebilir. C't tarafından bildirildiğine göre, Alman federal hükümeti, Avrupa Komisyonu ile müzakerelerin bir parçası olarak Avrupa Birliği'ni akıllı telefonlar için yedi yıllık güvenlik güncellemeleri ve yedek parça talep etmeye zorluyor. Bu yeni istek, yakın tarihli bir komisyon önerisinden iki yıl daha uzun ve telefonlara daha bilgisayar benzeri bir destek döngüsü sağlamayı amaçlıyor.
Her iki teklif de şaşırtıcı olmayan bir şekilde üreticilerin tepkisiyle karşı karşıya. Üyeleri arasında Apple, Google ve Samsung'un da bulunduğu sektör savunuculuğu grubu DigitalEurope, yalnızca üç yıllık güvenlik güncellemesi şartı istiyor ve yedek parçaları sözde daha güvenilir olan kameralar, hoparlörler ve diğer bileşenler yerine ekranlar ve pillerle sınırlamak istiyor.
Diğer bir deyişle, DigitalEurope temel olarak var olan sistemin devam etmesini savunuyor. Apple genellikle beş yıllık düzenli özellik ve güvenlik güncellemeleri sunarken, birçok Android satıcısı üç veya daha az yıllık hizmet sunumlarına sahip. Samsung, 2021'de dört yıllık güvenlik güncellemesi sunmayı taahhüt etmişti. Bunların bir kısmı Qualcomm'un güncelleme politikası tarafından belirlendi, ancak markaların kendilerinin değişmeye bazen isteksiz oldukları açık.
Bu genişletilmiş destek çok önemli hale gelebilir. AB'nin potansiyel olarak 2023'te yürürlüğe girecek olan önerisi, telefonları daha uzun süre kullanmaya imkan tanıyarak çevreye yardımcı olmayı amaçlıyor. Eğer bu teklif kabul edilirse, şu anda bulunan 2,5 ile 3,5 yıl arasındaki kullanım süresinin yaklaşık iki katı boyunca kullanılabilir kalacaklar.
Ancak bu karar, bir bütün olarak mobil güvenliği desteklemek için de hayati önem taşıyabilir. StatCounter'ın Ağustos 2021 kullanım paylaşımı verilerine göre, Android kullanıcılarının yaklaşık olarak yüzde 40'ı 9.0 Pie veya önceki bir sürümü çalıştırıyor. Yani mobil kullanıcıların büyük bir kısmının cihazları güvenlik güncellemeleri almıyor veya bu desteği kaybetmeye yakın. Daha uzun destek süreleri, saldırganların, şu anda daha yeni yazılımlarda yamalanan açıklardan yararlanmalara karşı kalıcı olarak savunmasız bırakılan eski telefonları hedeflemesini engelleyebilir.
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