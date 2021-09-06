COVID-19 Yetmedi, Şimdi de Grip Salgını Tehlikesi Kapıda...

ABD'de gerçekleştirilen bir araştırmada kullanılan matematiksel modeller, 2021-2022 grip sezonunun normalde yüzde 20 daha fazla vaka ile geçeceğine işaret ediyor. Kötü bir senaryo söz konusu olduğunda ise bu rakamın iki katına çıkması olası.
Henüz hakem denetiminden geçmemiş olan iki bilimsel makalede, ABD'de bu yıl normalde 100.000 daha fazla grip vakası beklendiğine işaret ediliyor. Sürmekte olan COVID-19 salgını da göz önüne alındığında, bu gelişme sağlık altyapısını ciddi anlamda etkileyebilir.
Uzmanlar, olası bir grip salgınına karşı en iyi önlemin grip aşısı olmak olduğu konusunda fikir birliğine varmış durumda. Kötü senaryo, insanların grip aşısı olmaması. Bu durumda sadece ABD'de ekstra 400.000 vaka bekleniyor. Hastanelerde aşırı yığılmanın engellenmesi için, nüfusun en az yüzde 75'inin aşılanmış olması gerekiyor.
Bilindiği gibi 2020-2021 döneminde grip salgını hemen hemen hiç gerçekleşmedi. Bunun nedeni elbette kapanmalar, sosyal mesafe önlemleri, maske kullanımı ve diğer tedbirler sayesinde insanların, özellikle çocukların çok fazla dışarı çıkmaması ve grip virüsünü almamış olmaları. Önlemler sayesinde belli bazı grip suşlarının neslinin tükendiği de tahmin ediliyor.
Ancak uzmanlar, gribin bu sezon ciddi bir geri dönüş yapabileceğini düşünüyor. Her yıl üretilen grip aşıları bir önceki yılın virüsü temel alınarak yeniden tasarlanıyor. 2020-2021 sezonunda örneklem çok az olduğundan dolayı üretilecek olan aşıların etkin olmama olasılığı var. Grip virüsü ile daha önce tanışmamış çocuklar, en büyük risk grubunu oluşturuyor.
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