Kedilerle göz kırparak anlaşmak mümkün! İlginç araştırma ortaya koydu

Binlerce yıldır kediler insanların en eski dostları arasında bulunuyor. Peki kedilerle iletişimimiz ne kadar kuvvetli? Yapılan son araştırmalar, kedilerin insanlarla iletişim kurarken göz kırptığını ortaya koyuyor. İşte o ilginç araştırma...