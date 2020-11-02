Kedilerle göz kırparak anlaşmak mümkün! İlginç araştırma ortaya koydu

Kedilerin, özellikle köpeklerle karşılaştırıldığında, soğukkanlılık konusunda bir üne sahiptir ancak kedigil arkadaşınızla bağ kurmakta biraz zorlanıyorsanız, belki de onların dilini konuşmuyorsunuzdur. Bilim insanları kedilerle iletişim kurmak konusunda yeni bir çalışma yaptı.
KEDİLERLE GÖZ KIRPARAK İLETİŞİM KURABİLİRSİNİZ
Yeni çalışmayla bilim adamları, kedi-insan etkileşimlerini gözlemledi. Kedilerle iletişim kurmak için doğrudan gözlerinin içine bakmanız ve yavaşça göz kırpmamız gerektiğini belirttiler.
Scientific Reports'da yayınlanan araştırma sonuçları, göz kırptığımızda kediler için daha ilgi çekici hale geldiğimizi doğruluyor. Yani kediler için göz kırpmak, bir çeşit iletişim şekli. İngiltere'deki Sussex Üniversitesi'nden psikolog Karen McComb, "Hem hayvan davranışları üzerine çalışmış hem de kedi sahibi olan biri olarak, kedilerin ve insanların bu şekilde iletişim kurabildiğini gösterebilmek harika bir şey," dedi.
Kedilerin etrafında herhangi bir zaman geçirdiyseniz, muhtemelen 'kısmen kapalı' yüz ifadelerini, yavaşça göz kırpmanın eşlik ettiğini görmüşsünüzdür. İnsan gözlerinin gülümserken daralmasına benzer ve genellikle kedi rahat ve mutlu olduğunda ortaya çıkar. İfade, bir tür kedi gülüşü olarak yorumlanır.
İKİ FARKLI DENEY YAPILDI
İlk deneyde, sahipler 14 farklı haneden 21 kediye yavaşça göz kırptı. Kedi ev ortamındaki bir noktaya yerleştiğinde ve rahat olduğunda, sahiplerine yaklaşık bir metre uzakta oturmaları ve kedi onlara bakarken yavaşça gözlerini kırpmaları talimatı verildi. Kameralar hem sahibinin yüzünü hem de kedinin yüzünü kaydetti ve sonuçlar, kedilerin insan etkileşimi olmadan nasıl göz kırptığıyla karşılaştırıldı.
Sonuçlar, kedilerin, etkileşime girmeyen duruma kıyasla, insanları onlara yavaşça göz kırptıktan sonra, insanlara daha yavaş göz kırptığını gösterdi.
GÖZ KIRPMA HAREEKETİ KEDİLERİN İNSANA YAKINLAŞMA İHTİMALİNİ DE YÜKSELTİYOR
İkinci deney, sekiz farklı evden 24 kediyi içeriyordu. Bu sefer, göz kırpmayı yapan kişi sahipleri değil, kedi ile daha önce hiç teması olmayan araştırmacılar. Kontrol için, kedilerin, insanların gözlerini kırpmadan kedilere baktığı göz kırpma yok durumuna tepki verdiği kaydedildi.
Araştırmacılar, kediye doğru uzatılmış bir el ekleyerek, ilk deneyle aynı yavaş göz kırpma sürecini gerçekleştirdiler. Ve sadece kedilerin göz kırpma olasılığının daha yüksek olduğunu değil, aynı zamanda insan gözlerini kırptıktan sonra insan eline yaklaşma olasılıklarının daha yüksek olduğunu keşfettiler.
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