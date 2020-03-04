Telefonda Oynayabileceğiniz 10 Konsol Oyunu

Telefonlar ve tabletler, gerçek birer oyun makinesi olmaya giderek yaklaşıyorlar. Project xCloud ve Google Stadia gibi hizmetlerin ortaya çıkışıyla konsoldan mobile uyarlanan oyunların sayısı iyice arttı.
Bu yazımızda Google Play Store ve Apple App Store'da bulunan 10 müthiş konsol oyununu sizler için seçtik.
Grand Theft Auto Serisi
Rockstar Games, telefonların oyun çalıştırmakta ne kadar iyi olabileceğini iOS ve Android'e getirdiği klasik GTA oyunlarıyla gösteriyor. GTA'nın ilk üç boyutlu sürümü olan GTA 3'ü iPhone 4S'te oynayabilmek, gerçekten şaşırtıcı.
Hepsi bu kadar değil, bir PSP klasiği olan Grand Theft Auto: Chinatown Wars'u ve Grand Theft Auto: Liberty City Stories'i de telefonunuzda oynayabilirsiniz.
Nostalji yapmak istemiyorsanız, San Andreas'ı tercih edebilirsiniz ancak Chinatown Wars ve Liberty City Stories'in kontrollerinin daha kolay olduğunu söyleyelim.
Sonic the Hedgehog
Müthiş bir hızla giden Sonic'i hatırlıyor olmalısınız. Sonic için iOS ve Android'de birkaç seçenek bulunuyor: Orijinal Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2 ve Sonic CD. Sega'nın oyunları modernleştirme işine girişmediğini görüyoruz, buna karşın gamepad'den uyarlanan kontroller oldukça iyi çalışıyor.
Max Payne Mobile
2000'lerin başının aksiyon macera oyunu, "bullet time" kavramını hayatımıza sokmuştu. Ağır çekimde ateş etmek anlamına gelen bu çılgınlık şimdi bitmiş olsa da, oyunun seviye tasarımları, 20 sene öncesinin çoğu oyununa göre çok ötede.
XCOM: Enemy Unknown
1994'teki ilk oyunu "tekrar hayal eden" XCOM: Enemy Unknown'da uzaylı istilasını durdurmanız gerekiyor. Konsoldan telefon ve tabletlere port edilen en son klasiklerden biri olan XCOM: Enemy Unknown'un içerisinde XCOM: Enemy Within eklentisi de bulunuyor.
Raiden Legacy
Tepeden bakarak ateş ettiğiniz bu oyunda bir savaş uçağını yönetiyorsunuz. Ekrandaki her şeyi patlatırken, düşman ateşinden kaçmanız gerekiyor. Oyunun başta sadece konsollara yönelik olduğunu söyleyemeyiz ancak 2008'de Xbox 360'a Raiden Fighters Aces adıyla gelmişti.
Half-Life 2 ve Portal
Half-Life 2'nin ve Portal'ın Android'li cihazlara gelmesi, Nvidia ve Valve'ın önemli bir başarısı. Ancak büyük bir "ama" var: Bu oyunları sadece Nvidia Shield, Shield Tablet ve Shield Portable ile oynayabiliyorsunuz. Elbette bu, Nvidia Shield almak için yeterli bir sebep olabilir.
Terraria
Terraria, konsollar, iOS ve Android için 2013'te yayınlandı ancak halen mobil oyunlarda pek görmediğimiz bir genişliğe sahip. Bunu ekran görüntüsünden fark etmeyebilirsiniz, ancak Minecraft'ın iki boyutlu sürümü diyebileceğimiz oyunda yaratıcılıktan çok dövüş ve maceraya odaklanıyorsunuz.
Limbo
Indie oyunların "AAA" denilen tam donanımlı oyunlarla boy ölçüşebileceğini gösteren Limbo, renksiz bir platform oyunu. Oyunun iç karartan ekran görüntülerinden çok daha anlamlı bir deneyim sunduğunu söyleyelim. Oyun, bulmacaları çözme hızınıza göre 4-6 saatte bitmesiyle eleştirilmişti, ancak mobilde bundan muhtemelen şikayetçi olmayacaksınız.
Don't Starve
"Korku" ve "hayatta kalma" türlerini bir araya getirdiğinizde aklınıza Silent Hill veya Resident Evil gibi bir oyun gelebilir. Ancak Don't Starve bu terimleri farklı bir biçimde canlandırıyor. Oyunda pek dost canlısı olmayan bir kara parçasında ağaçları kesip, yiyecek toplamanız gerekiyor. Bu sırada çoğu zaman göze görünmeyen kötülüklerden korunmanız da gerekli. Güneş battığında ise her şey çok tehlikeli bir hale geliyor.
İşçilik yanıyla Minecraft'a benzetilse de Don't Starve size çok daha farklı, ustalaşmayı pek başaramayacağınız bir deneyim sunuyor.
World of Goo
Konsolda önde gelen oyunların çoğu, öldürmeye ve yakıp yıkmaya dayanıyor. World of Goo'da ise Goo adlı yapışkan canlıları kullanarak köprüler ve çeşitli yapılar oluşturuyorsunuz. Bu yapıları kaynakları gereksiz kullanmadan yükseltmeniz veya dengede tutmanız gerekiyor. Nintendo Wii'de Goo'ları yerleştirmek için Wii Remote'u kullanıyordunuz, ancak bunu dokunmatik ekranda yapmak belki de daha kolay.
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