Jeep'ten Sıra Dışı Bir Seçenek: Elektrikli Arazi Bisikleti!

Arazi taşıtları dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Jeep, kullanıcılarına sıra dışı bir seçenek daha sunuyor. Üstelik elektrikli...

  • Levent Öztürk
Jeep'ten sıra dışı bir seçenek
Jeep

Görünene göre artık, gerekli ödemeyi yapabilecek olan az sayıdaki kişi için Jeep'in e-bisikletleri satın alınabilir durumda. Jeep, 1 Mart itibariyle 5.899 dolar fiyatıyla iki tekerlekli arazi aracı için ön siparişleri kabul etmeye başlıyor. Pek çoğumuz için uçuk gelen bu fiyat, elektrikli dağ bisikletleri söz konusu olduğunda normal sayılabilir.

Aslında bu fiyatın geçerli sebepleri de bulunuyor. QuietKat tarafından geliştirilen 750W motor, Jeep'in söylediğine güce oldukça güçlü ve Fire-Link süspansiyon da kayalık arazilerde kolaylık sağlıyor. Yaklaşık 65 kilometrelik (40 mil) menzil de az sayılabilecek bir mesafe değil.

Bisiklet Haziran ayına kadar dağıtıma geçmeyecek ancak Jeep'in yüksek beklentileri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Pek çok otomobil üreticisi gibi Jeep de hareket seçeneklerini standart otomobillerin satışlarının ötesine taşımaya çalışıyor. Bu ürün ile de firma sadece tipik Jeep müşterilerinin gezintileri sırasında kullanabilecekleri ikinci bir araç ve ilgili aksesuarlar için satış imkanı oluşturmanın peşinde. Ayrıca bir otomobili bulunmayan ancak arazi seyahatleri yapmak isteyen kişiler için de iyi bir fırsat sunulduğu kesin.

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