Jeep'ten Sıra Dışı Bir Seçenek: Elektrikli Arazi Bisikleti!

Arazi taşıtları dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Jeep, kullanıcılarına sıra dışı bir seçenek daha sunuyor. Üstelik elektrikli...

03 Mart 2020 09:00

Levent Öztürk