Telefonlarda Yeni Özellik: Bilinmeyeni Keşfetmek Artık Daha Kolay!

"Explorer Projesi" (Explorer Project) hem bir girişim hem de bir kategori olarak sınıflandırıyor ve sektördeki keşfedilmemiş bölgeleri ortaya çıkartan bir strateji olarak sunuluyor.