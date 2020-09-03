Efsane Telefon Nokia 3310 20 Yaşında: Nokia Nasıl Efsane Oldu; Nasıl Battı?

Cep telefonu bölümünün Microsoft tarafından satın alınması ve parçalara ayrılmasının ardından, bildiğimiz hali ile Nokia markası artık yok. Ancak 20. yüzyılın sonlarında, Nokia'nın arka arkaya pek çok başarılı telefon ürettiği ve mobil pazarını domine ettiği bir dönem söz konusuydu. 90'lar ve 2000'lerin başlarında Nokia'nın sunduğu cep telefonları, milyonlar tarafından çok sevildi ve Finlandiyalı telekom firmasını mobil teknolojisinin lideri haline getirdi.
1 Eylül 2000 tarihinde tanıtılan Nokia 3310 da artık 20 yaşında. Bu yazıda, Nokia 3310'un hikayesinin küçük bir kısmı anlatacak, 2017 yılında yeniden tasarlanarak sunulmasını da sağlayan, bu kadar özel olmasının arkasında yatan sebepleri birlikte arayacağız.
Nokia 3310'dan Öncesi: Nokia 3210
1999 yılında Nokia 3210 ortaya çıktığında, Nokia genel pazar için en doğru fiyat, boyut ve özellikleri yakalamıştı. 3310'un öncesini, SMS mesajlaşmayı ve sevilen Yılan (Snake) oyunu ile hatırlıyoruz. Ayrıca dahili anten ile sunulan ilk ucuz fiyatlı cep telefonu 3210 olmuştu.
3210'un başarısı, Nokia'nın bugün efsane olarak kabul edilen 3310'u üretmesini sağladı. Bu zarif, kompakt telefon 3210'un tüm özelliklerine sahip olmasına rağmen daha küçük ve daha hafifti (133g vs 153g), değiştirilebilir ön ve arka kapakları sayesinde pek çok kişiselleştirme seçeneğine sahipti ve hem donanım hem de yazılım anlamında pek çok geliştirmeye sahipti.
Nokia 3310 Geliyor: Sağlamlığıyla Büyüledi
Ancak bu telefonun günümüzde cep telefonu onur listesinde yer almasını sağlayan asıl özelliğinin, muazzam dayanıklılığı (ve piyasaya sürülmesinden itibaren 126 milyondan fazla ünite satılmış olması) olduğu rahatlıkla söylenebilir.
113x48x22mm boyutlarında ve 133g ağırlığındaki Nokia 3310, var olan en hafif telefon değildi ancak kısa süre içerisinde verdiği sağlamlık hissi ve dahili antenlerinin sağladığı düzgün hatları ile bilinir oldu.
Her ne kadar ekranı günümüzdeki piksel dolu QHD ekranların yanında pek önemli gözükmese de, yeşil ışıklı 84x48 pikselli tek renkli ekran hem parlak ışık altında hem de karanlıkta rahatlıkla okunabiliyordu. Bu da, Nokia'nın telefonun UI'sine karakter kazandırması ve oynanabilir oyunlar sunması için yeterliydi.
Telefonun üst kenarı geniş bir güç tuşuna sahipken menü içerisinde hareketler yukarı/aşağı ok tuşları ile ve menü seçimleri mavi menü tuşuyla yapılıyordu.
"C" tuşu "geri", "geri al" ve "sil" tuşları olarak çalışıyordu ve tuş takımı çıkartılabilir ön yüzü sayesinde kolaylıkla temizlenirken her zaman zamanında ve düzgün tepki veriyordu.
900mAh Batarya: Hiç Bitmeyecek Gibi...
Çift bantlı 900/1800MHz desteği, telefonun Avrupa'daki tüm ağlarda çalışabilmesi anlamına geliyordu. Her ne kadar 900mAh NiMH batarya 260 saatlik resmi bekleme süresine sahip olsa da, 3310 kullanıcıları için bu sürenin çok daha uzun gibi gözüktüğü kesin.
Bu özelliklerinin yanı sıra telefonda 250 kişilik SIM-sınırlı telefon rehberi, T9 tahmin edici yazı girişi, önceden yüklenmiş 35 zil sesi (ve kendi besteleriniz için 7 boşluk) ve saat, kronometre, zamanlayıcı, hesap makinesi, döviz çevirici gibi pek çok "akıllı" özellik o zamanlarda isteyebileceğiniz veya ihtiyaç duyacağınız hemen her şeyi kapsıyordu.
Her ne kadar günümüzdeki bütçe telefonları için çok ucuz gözükmese de, 3310'un ilk fiyatı Birleşik Krallık'ta 129,99£ (Türkiye fiyatı 135TL - 200TL arası değişmekteydi) olarak belirlenmişti. 3310'un popülerliğinin azaldığı 2003 yılının sonlarına doğru ise bu fiyat pek çok ülkede düşmüştü.
Nokia 3310'un Arkasından Gelenler
3310'un Avrupa'daki bariz başarısının ardından kendisine pek çok farklı kardeşi de katıldı. Mavi bir LCD ekran ve tuş takımı ışıklandırması olan geliştirilmiş Nokia 3315 Asya genelinde başarılı olurken, 3390 ve 3395 de alternatif seçenekler olarak Kuzey Amerika'da sunuldu.
2001 senesinde 3330 ve 3350 modelleri WAP internet erişimini beraberlerinde getirerek Java "uygulamacıkları" (applet) indirmenize – çoğunlukla küçük oyunlar – imkan tanırken telefon da 100 kişilik bir rehber genişlemesi kazandı.
2005 yılında Nokia artık Symbian tabanlı S60 yazılımıyla çalışan Nokia N80 gibi gerçek 3G akıllı telefonlar yayımlamıştı ve bu telefon, zamanı için oldukça kullanışlı olan 3MP kamera ve tam renkli ekrana sahipti.
2008 yılının Aralık ayında Symbian neredeyse zirveye ulaşmıştı ve tam klavyeye sahip N97 ve bir yıl sonra iPhone ve ilk Android telefonların yanı sıra sunulan Nokia 5235 ile beraber işletim sistemi artık yaşını gösterir olmuştu. Symbian'ın en son başarısı, 2012 yılının başlarında zamanının en iyi akıllı telefon kameralarından biri olarak görülen 808 PureView ile beraber gelen 41MP kamerayla yaşandı.
2011 yılında Microsoft, firmanın ilk modern akıllı telefon işletim sistemi olan Windows Phone 7'yi yayımladı ve Nokia da Lumia 710 ve 800 modelleri ile o yıl Ekim ayında bu akıma katıldı. Ardından geçen iki yıl içerisinde pek çok Lumia modeli yayımlanmış olsa da, Windows Phone işletim sistemi Android ve iPhone satışları karşısında dayanamadı ve 2013 yılında, 3 Eylül tarihinde Microsoft, Nokia'nın mobil işini 7 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın alma amacını duyurdu.
Bir süre boyunca devam eden ortak markalı telefonların söylentilerinin ardından Microsoft, 2014 Ekim tarihinde Nokia markasını tamamen geri bırakmaya karar verdiklerini ve gelecekteki Lumia modellerinin özel olarak Microsoft adını ve Windows Phone logolarını barındıracağını söyledi.
Bu kararından ardından Nokia markası, HMD Global ile 2017 yılında başlayan lisans anlaşması sayesinde akıllı telefon piyasasına geri döndü. Şu anda Nokia markasını taşıyan hem üst seviye hem de bütçe telefonlar bulunuyor ancak bunlar orijinal firma tarafından değil, HMD Global tarafından sunuluyor.
Nokia 3310 zamanının devlerinden biriydi ve o zamanlarda yaşayıp bu telefona sahip birini tanımayan birinin olabileceğini düşünmüyoruz bile. Gerçekten kullanıcı dostu, sağlam ve ucuz cep telefonlarını dünyaya getiren öncüydü ve muhtemelen gençler arasında SMS mesajlaşmasının yayılmasına en büyük katkıyı sağlamış olabilir...
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