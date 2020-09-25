Telefonunuz İçin Nelerden Vazgeçersiniz?

Bir pazarlama ajansı olan SimpleTexting tarafından yapılan yeni bir ankete göre, akıllı telefon sahiplerinin %40'ı, telefonlarından vazgeçmek yerine köpeklerinden bir ay boyunca vazgeçmeyi tercih ediyorlar. Dahası, %42'si de cihazlarını bırakmak yerine eşlerinden veya sevgililerinden bir ay ayrılmayı tercih edeceklerini söyledi.
Anket, ABD genelinde 1.000 akıllı telefon sahibini ile düzenlendi ve telefonlarının yerine nelerden vazgeçebileceklerini sorguladı.
İçeceklerse, çok daha kolay bir cevap gibi gözüküyor. Katılımcıların %72'si bir ay boyunca alkolü bırakmayı tercih edeceklerini, %64'ü ise kahveyi bırakmayı tercih edeceklerini söyledi. Cinsel ilişki ise gücünü koruyor gibi gözüküyor. Katılımcıların %53'ü cinsel ilişki yerine telefonu bir ay boyunca bırakacağını söyledi.
Ayrıca anket, katılımcıların telefonlarını korumak için tamamen bırakabilecekleri zevkleri ve alışkanlıkları da sordu. Cevap verenlerin %57'si Amazon üzerinde alışveriş yapmaktan vazgeçebileceklerini söylerken, sadece %39'u tatillerden vazgeçeceklerini söyledi.
Ankette kediler hakkında bir soru bulunmuyordu ancak bunun sebebi, kedilerin mama kapları dolu olduğu sürece insanlarının bir ay boyunca ortada dolaşmamasını hoş karşılayabilecek olmaları olabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın