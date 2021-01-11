Telegram'dan WhatsApp'la dalga geçen mesajlar

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesiyle kullanıcı verilerinin facebook'la paylaşılacağını duyurmasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Yaşanan süreçte diğer mesajlaşma uygulamalarına ilgi arttı. Apple'ın uygulama mağazası App Store'da, indirilme sayılarında zirveye Telegram yerleşti.
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Telegram Messenger'ın Twitter hesabından ise Whatsapp'a yönelik göndermeli mesajlar paylaşıldı. Telegram'ın paylaşımında Ganalı cenaze dansçılarının videosu; üzerine WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi iliştirilmiş tabut eşliğinde yer aldı.
January 10, 2021
Bir başka paylaşımda ise Spiderman (Örümcek Adam) karakterleri olan Facebook ve WhatsApp'ın logolarının yer aldığı bir görsel paylaşıldı.
January 8, 2021
8 ŞUBAT'A KADAR KABUL ETMEYENLER KULLANAMAYACAK
Whatsapp, yeni güncelleme ile kullanıcı verilerinin Facebook ile paylaşılacağını duyurmuştu. WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve onay için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.
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