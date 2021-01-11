Microsoft'tan, WhatsApp Gizlilik Fiyaskosuna Gönderme Geldi

Microsoft, WhatsApp'ın gizlilik politikasında yapacağını duyurduğu ve büyük tartışmalara yol açan son değişikliklerle adeta dalga geçti; bir de öneride bulundu.

Microsoft'tan WhatsApp'a gönderme

WhatsApp kısa süre önce gizlilik politikasını güncelledi ve kullanıcılara, verilerinin Facebook ve diğer şirketlerle paylaşılabileceğini bildirildi. Ya şu anda WhatsApp'tan vaz geçeceğiz, ya da 8 Şubat'tan sonra kabul etmek zorunda kalacağız. Bu değişiklik çok fazla eleştiri aldı. Özellikle 2014 yılında Facebook tarafından satın alındığında böyle bir şeyin olmayacağını belirttiğini düşünürsek, Elon Musk gibi önde gelen isimler şimdi halkı Signal'e geçmeye çağırıyor. Üstelik Signal, yeni raporlara göre büyük bir yükselişe geçti bile.

Microsoft da bu tartışmalara kayıtsız kalmadı; sosyal medya ekibi "fiyaskoya" karşı kullanıcıların Skype'a geçmelerini tavsiye etti. Resmi Skype hesabından bir tweet'te Microsoft, kullanıcıların kişisel verilerini gizli tuttuğunu ve üçüncü taraflarla paylaşmadığının altını çizdi. Buna ek olarak, firmanın kullanıcılardan ne tür veriler topladığını ve nasıl kullanıldığını ana hatlarıyla açıklayan Microsoft, gizlilik politikası bildirimine de işaret etti. Bu, çoğu insanın görmezden geleceği uzun bir sayfa, ancak gizlilik endişeleri nedeniyle WhatsApp'tan geçiş yapmayı düşünenlerin göz atması gerekiyor.

Tüm tepkilere rağmen, WhatsApp'ın rotayı tersine çevirmesi pek olası görünmüyor. Firma, bu tepkiyi büyük ihtimalle bekliyordu ve birkaç hafta içinde tepkilerin azalıp sönümleneceğini düşünüyor.  

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