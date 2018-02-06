Telegram'ın Kaldırılma Sebebi Çocuk Pornosuymuş!

Apple'ın geçen hafta Telegram'ı App Store'dan kaldırma sebebinin çocuk pornosu olduğu ortaya çıktı!

Telegram'ın Kaldırılma Sebebi Çocuk Pornosuymuş!

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