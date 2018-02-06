Telegram'ın Kaldırılma Sebebi Çocuk Pornosuymuş!
Apple'ın geçen hafta Telegram'ı App Store'dan kaldırma sebebinin çocuk pornosu olduğu ortaya çıktı!
Geçen hafta Apple'ın Telegram uygulamalarını App Store'dan bir anda kaldırdığını öğrenmiştik, sebebi ise "uygunsuz içerik"ti. Haberi pek ilgi çekmemişti çünkü Apple, çok sıkı içerik kurallarına sahip ve bu tür durumlar ara sıra yaşanabiliyor. Ama görünüşe bakılırsa Telegram'ın başına gelen durum çok daha ciddi bir sebepten kaynaklanmış.
Phil Schiller tarafından yazılan ve 9to5Mac'te paylaşılan bir e-mail'e göre Apple, Telegram uygulamalarında çocuk pornosu paylaşıldığını öğrenmiş. Apple, bunun üzerine vakit kaybetmeden uygulamaları kaldırmış, suç bildirimi yapmış ve geliştiricileri de gereğini yapmaları için uyarmış. Doğal olarak, bu içerikleri paylaşan kullanıcılar anında engellenmişler.
Telegram uygulamaları - Telegram ve Telegram X, daha sonra App Store'a geri döndüler. Apple bu konuda bu kadar hızlı hareket ettiği için takdir edilebilir, diğer yandan Google ise tamamen pasif kalmış görünüyor. Çocuk pornosu bildirimini Apple kimin yaptığını ve Google'ın da bu bildirimi alıp almadığını bilmiyoruz, ancak firmanın bu konudan habersiz kalmış olduğunu da düşünemiyoruz.
H. Hüseyin Öztürk
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