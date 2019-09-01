Telegram'ın Kripto Parası Gram Çıkıyor

Mesajlaşma devi Telegram da kripto para birimi dünyasına giriyor. Üstelik bu dijital paranın adı ve çıkış tarihi bile belli!

  • Ercan Uğurlu
Telegram'ın Kripto Parası Gram Çıkıyor

Facebook'un kripto para birimi Libra, yasal zorluklarla karşı karşıya kalırken, başka bir sosyal platform kendi dijital para birimini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. New York Times'ta yayınlanan bir rapora göre, Telegram önümüzdeki 2 ay içinde kendi kripto parası olan Gram'ı çıkartmayı hedefliyor.

Bir süredir rivayet edilen para birimi, Bitcoin'e benzer bir yapı ile işlem görecek. Gram dijital cüzdanlarını global çapta 200 milyon ila 300 milyon olan kullanıcısının kullanımına sunacak olan Telegram, 31 Ekim tarihine kadar ise yeni para birimini pazara sunmak zorunda.

2018'de şirkete 1.7 milyar dolarlık yatırım yapılmış olan Gram için verilen tarih 31 Ekim. Eğer bu tarihe kadar Telegram yeni para birimini piyasaya sürmez ise, bu yatırımı yatırımcılara geri ödemek durumunda kalacak.

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