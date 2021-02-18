Temizlik Bitmeden Süpürgenizin Şarjı Bitmesin

Kablosuz süpürgelerin ev işini büyük oranda kolaylaştırdığı, kullanıcıların zamandan tasarruf etmelerini sağladığı su götürmez bir gerçek. Ancak, kablosuz süpürge sahiplerinin büyük bir de sorunları var; biten süpürge şarjları nedeniyle yarım kalan ev temizliği... Evin bir kısmı süpürülüp temizlenmişken diğer kısmının toz içinde kalması, bu tozların tekrar tüm eve dağılması ve yapılan tüm işin boşa gitmesi anlamına geliyor. Bir an önce temizlik işini halledip kendine vakit ayırma yönünde kurulan hayallerin suya düşmesi de cabası...
Çözüm LG A9
LG, AEROSCIENCE teknolojisine sahip, yeni kablosuz dikey süpürgesi A9 ile bu soruna çözüm getiriyor. Çift batarya sistemi Dual PowerPack™ ile 80 dakikaya kadar çalışma süresi sunan LG A9, ev temizliğinin en büyük yardımcısı oluyor. Bataryasının hızlı ve kolay değiştirilebilmesiyle de öne çıkan, en ufak toz zerresi bırakmadan mükemmel temizlik sunan LG A9, 'Çift Batarya Sistemi'nin yanı sıra, Etkili Parçacık Toplayıcı Power Drive Nozzle™, Tek Dokunuşla Kontrol, 5 Aşamalı Filtre Sistemi, 3 Farklı Saklama ve Şarj Yöntemi ve Optimum Denge Sağlayan Tutma Kolu Opti-balanced Handle™ özellikleriyle dikey süpürge alanında yeni bir dönem başlatıyor.
LG A9, 5 aşamalı hava filtreleme sistemi sayesinde 2,5 mikrona kadar olan toz parçacıklarını temizleyebiliyor. Üstelik çıkarılabilir ve yıkanabilir filtreleriyle yüksek performansını uzun zaman boyunca devam ettirebiliyor. Kablosuz tasarımıyla kullanım özgürlüğü yaratan LG A9'un tek dokunuşla kontrol edilebilmesi, uzatılabilir borusu ve ergonomik yapısı ekstra kullanım kolaylığı yaratıyor. Optimum Denge Sağlayan Tutma Kolu Opti-balanced Handle™ ise, süpürme işlemi sırasında konfor sağlarken kas gücüne olan ihtiyacı en aza indiriyor.
Tek parmak dokunuşuyla açık, kapalı ve Turbo modları arasında kolaylıkla geçiş yapan LG A9, duvara monte modu, ayakta durma modu ve kompakt mod olmak üzere üç farklı şekilde saklanabiliyor.
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