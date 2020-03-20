Terk edilmiş yerlerin gizemi! 108 yıllık terk edilmiş elektrik santrali

1912 yılından kalan bir elektrik santrali, terk edilmiş yerlerin gizemini merak edenler tarafından ziyaret ediliyor. 108 yıllık bu santral kontrol odası ve diğer odaları ile terk edilmiş yerlere meraklı kişileri ağırlıyor.