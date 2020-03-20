Terk edilmiş yerlerin gizemi! 108 yıllık terk edilmiş elektrik santrali

Kelenföld, Budapeşte'de bir mahalle. Buda'nın güneyindeki Bujbuda adlı ilçenin sınırları içinde yer alıyor. Bujbuda ise Budapeşte'nin en kalabalık ilçesi.
Kelenföld toplu konutları 1967-1983 yılları arasında işçiler tarafından inşa edilmişti. Kelenföld tren istasyonu ise, 2014 yılında açılan yeni metro hattı ile şehir merkezine ulaşımı kolaylaştırdı.
Bu haberin konusu ise, Kelenföld Santrali. 1912 yılında inşa edildiğinde Kelenföld Santrali, dünyanın en büyük elektrik üretim tesisi olmuştu. Şimdi ise Art Deco stildeki kontrol odası ve diğer bölümleri ise turistlerin ziyaret ettiği cazip bir eski bina.
Terk edilmiş yerlerin gizemini merak edip cazibesine kapılanlar bu eski elektrik santralini ziyaret ediyor ve fotoğraflıyor. Pataki Tamas de bu cazibeye kapılanlardan. Kelenföld Santrali'ni fotoğraflayan meraklı gezgin, fotoğrafları sosyal medya hesabında yayımlıyor. İşte o fotoğraflar...
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