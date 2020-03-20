Terk edilmiş yerlerin gizemi! 108 yıllık terk edilmiş elektrik santrali

1912 yılından kalan bir elektrik santrali, terk edilmiş yerlerin gizemini merak edenler tarafından ziyaret ediliyor. 108 yıllık bu santral kontrol odası ve diğer odaları ile terk edilmiş yerlere meraklı kişileri ağırlıyor.

Terk edilmiş yerlerin gizemi! 108 yıl önce terk edilen elektrik santrali

Kelenföld, Budapeşte'de bir mahalle. Buda'nın güneyindeki Bujbuda adlı ilçenin sınırları içinde yer alıyor. Bujbuda ise Budapeşte'nin en kalabalık ilçesi.

Kelenföld toplu konutları 1967-1983 yılları arasında işçiler tarafından inşa edilmişti. Kelenföld tren istasyonu ise, 2014 yılında açılan yeni metro hattı ile şehir merkezine ulaşımı kolaylaştırdı.

Bu haberin konusu ise, Kelenföld Santrali. 1912 yılında inşa edildiğinde Kelenföld Santrali, dünyanın en büyük elektrik üretim tesisi olmuştu. Şimdi ise Art Deco stildeki kontrol odası ve diğer bölümleri ise turistlerin ziyaret ettiği cazip bir eski bina.

Terk edilmiş yerlerin gizemini merak edip cazibesine kapılanlar bu eski elektrik santralini ziyaret ediyor ve fotoğraflıyor. Pataki Tamas de bu cazibeye kapılanlardan. Kelenföld Santrali'ni fotoğraflayan meraklı gezgin, fotoğrafları sosyal medya hesabında yayımlıyor. İşte o fotoğraflar...

63 YILDIR KAYIP OLAN ÇANTA BULUNDU! İŞTE İÇİNDEN ÇIKANLAR!

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Evde Çal konser serisi Nil İpek ile başladı
Google İlkbahar mevsimini Doodle yaptı!
BİM 20 Mart 2020 kataloğunda uygun fiyatla HP Notebook sürprizi
MEB duyurdu: Sürücü kursu sınavları ertelendi
Günün En çok Okunanları
Türkiye'deki Yeni Corona Virüs Vakası ve Ölüm Sayısı Açıklandı
İşte Uzaktan Güvenli Çalışmanın 5 Altın Kuralı!
Google, Chromebook Aksesuarları İçin Yeni Onay Logosunu Tanıttı
Sağlık Bakanlığı'ndan İnternette Online Corona Virüs Testi
HUAWEI, Online Mağazası'nı Sürpriz İndirimler ve Fırsatlar ile Açıyor

 

 