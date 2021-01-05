Tesla, "Çinli Model Y" Üretimi Konusunda Gaza Bastı

Tesla, Çin'deki Gigafactory'sinde yaptığı "Çin malı" Model Y üretimini hızlandırıyor. Şirket bu sayede, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de elini güçlendirmeyi amaçlıyor.

05 Ocak 2021 00:02

Levent Öztürk