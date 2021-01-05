Tesla, "Çinli Model Y" Üretimi Konusunda Gaza Bastı

Tesla bir süredir Şangay'ın dışındaki devasa Gigafactory kompleksinde Çin yapımı Model Y üretimini hızlandırmaya çalışıyordu. Reuters'ın bildirdiğine göre de bu çabalar en sonunda meyvesini vermiş gibi gözüküyor.
Tesla, Çin'de üretilen Model Y'lerin satışlarını 339.900 yuan'dan (yaklaşık 52.000 dolar) başlayan fiyatlarla başlatmış durumda ve bu da şu anda ABD'de satılan Model Y Long Range sürümünden yaklaşık 2.191 dolar daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Ancak Çin pazarı düşünüldüğünde işler biraz değişiyor.
Tesla'nın Model Y için Dünya'nın en büyük otomobil pazarındaki fiyat stratejisi oldukça basit: Diğerlerinden daha ucuza sat. Bu yüzden de Model Y, örneğin Nio'nun sunduğu denk aracın yaklaşık 56.000 dolarlık fiyatından daha ucuza satılıyor.
İlginç bir şekilde, Tesla'nın Model 3 aracı Çin'in elektrikli araç ödeneğinden faydalanabilse de Model Y, fiyatı yüzünden bu ödenek için uygun değil. Ayrıca Model Y'yi Model 3'ün daha ucuz olan lityum-demir-fosfat batarya hücreleri ile donatma planlarının durumu da belli değil. Eğer bu batarya değişimi yapılırsa, Model 3 ile birlikte Model Y'nin fiyatının da biraz daha düşürülmesi mümkün olacak.
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