Tesla Cybertruck'ı Bekleyenlere Bir Erteleme Şoku Daha!

Tesla'nın tanıtıldığında büyük sükse yapan ancak bir türlü çıkmayan Cybertruck modelini 2021'de yollarda görmeyi umanlar, biraz daha bekleyecekler. Tesla, elektrikli kamyonetin piyasaya sürülmesini sessizce gelecek yıla erteledi. Şirket konfigürasyon sayfasında üretimin 2022'de başlayacağı yazıyor. Bu erteleme tüm tek, çift ve üç motorlu Cybertruck modelleri için geçerli.
Tesla, 2021 hedefinin gerçekçi olmayabileceğini zaten daha önce de söylemişti. Elon Musk, Ocak ayında yaptığı açıklamada, 2021'de Cybertruck'ların yalnızca "birkaç teslimatının" olacağını ve toplu üretim için 2022'nin belirlendiğini söylemişti. Temmuz üç aylık raporuna göre, şirket aracın mühendislik tasarımını henüz yeni bitirdi. Geliştirmeyi tamamlamak ve üretime başlamak için birkaç ay daha geçmesi gerekiyor.
Tesla, bu erteleme ile birlikte rekabet açısından geriye düşebilir. GMC'nin Hummer EV'si pazarı Cybertruck'tan önce ele geçirmeyi hedefliyor. Aksiliklere rağmen, Rivian da R1T kamyonetini Eylül ayında piyasaya süreceğini söyledi. Ford'un F-150 Lightning'i ise 2022 baharında çıkacak. Tüm bu gelişmeler ışığında Cybertruck ilk olma avantajını kaybetmiş olabilir.
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