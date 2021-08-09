Sadece 450.000 Dolar'a, Uzay'a Gitmek İçin Bilet Almak İster misiniz?

Artık Virgin Galactic'in uzay turlarından birinde yer edinme imkanınız bulunuyor, tabii ki 450.000 dolar ödemeniz şartıyla... Firma, kurucusu Richard Branson'ın Virgin Galactic'in ilk tam mürettebatlı uzay uçuşu için diğer "görev uzmanları" ile uçmasından bir aydan kısa bir süre sonra bilet satışlarını yeniden başlattı. Firma, duyuruyu yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarıyla birlikte yaptı ve özel uzay şirketinin "2022'de ticari hizmete başlama yolunda anlamlı ilerleme kaydettiğini" söyledi.
Virgin Galactic size aralarından seçim yapabileceğiniz üç seçenek sunuyor. Neredeyse yarım milyona mal olan tek bir koltuğa ek olarak, gruplar için çok koltuklu paketler satıyor ve tam uçuş satın alma imkanı sunuyor. Şirketin VSS Unity uzay aracının mevcut türevi, iki pilota ek olarak dört yolcu taşıyabiliyor, bu nedenle tam uçuşların satılması mümkün. Virgin Galactic, gelecekteki uçuşları rezerve etmekle ilgilenen müşteriler için bir öncelik listesi oluşturacak olsa da, "önemli ölçüde erken katılanlar listesine" öncelik verecek.
CNBC'nin belirttiği üzere, bir sonraki tarifeli uçuşunda İtalyan Hava Kuvvetleri üyeleri yer alacak. Daha sonra şirket, jet motorlu taşıyıcı uçağı VMS Eve'i yenilemek için 2022'nin ortalarına kadar ara verecek. Bu süreden sonra bir planlı test uçuşu daha olacağından, bu, Virgin Galactic'in astronotlara ödeme yapmak için ilk resmi uçuşunu tekrar ertelediği anlamına geliyor. Bu yılın başlarında şirket, ilk ticari uçuşunu 2022'nin başlarında başlatmayı umuyordu, ancak şimdi CNBC'ye yeni hedefinin 2022'nin üçüncü çeyreğinin sonlarında olduğunu söyledi...
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