Sadece 450.000 Dolar'a, Uzay'a Gitmek İçin Bilet Almak İster misiniz?

Ünlü milyarder Richard Branson'ın Virgin Galactic'i ile uzaya gitmek için bilet almak ister misiniz? Eğer 450.000 dolarınız varsa, artık bunu yapmanız mümkün!

09 Ağustos 2021 10:02

Levent Öztürk