Tesla, hızlanmak için renkleri azaltıyor
Tesla, araç üretimini hızlandırmak amacıyla renk seçeneklerini azaltıyor...
Umarız Gümüş Metalik veya Obsidiyen Siyahı renklerinde bir Tesla aracı almak için çok heyecanlanmıyorsunuzdur. Elon Musk, şirketin üretimi kolaylaştırmak amacıyla tüm otomobilleri için bu iki rengi "menüden kaldırdığını " açıkladı. Bunlar tonları isteyen insanlar için "özel istek" listesinde kalacaklar, ancak artık bu renkler 1.500 dolar daha pahalıya mal olacak.
Renk seçeneklerinin geri kalanı, ironik olarak üretimi yavaşlatan Tesla'nın imzası haline gelmiş olan kırmızı da dahil olmak üzere, listede kalmaya devam edecekler. Musk, şirketin çok katlı renk için tüm boya atölyesini durdurması gerektiğini ve tesisin, camlar üzerine yapışan kırmızı ile bir "Dexter bölümü gibi görünüyor" olduğunu söyledi.
Tesla'nın azalan renk seçenekleri, satış rakamlarını yaz aylarında, Model 3 teslimatları ve çadır benzeri imalat bölümünün inşası dahil olmak üzere, yaz boyunca arttırmak için en son önlemi temsil ediyor. Sonuç olarak, amaç aynı: Tesla, müşterilerin beklentilerini tam karşılayamamak anlamına gelse bile, büyüyen satış hedeflerini karşılamaya ve zararlarını ortadan kaldırmaya kararlı...
Levent Öztürk
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