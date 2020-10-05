Tesla. Koronavirüs'e Rağmen Yeni Bir Rekora Daha İmza Atmayı Başardı

Tesla, her ne kadar Koronavirüs salgınından etkilenmiş de olsa, bu durum yeni bir rekor kırmasını engelleyemedi.

  • Levent Öztürk
Tesla'dan yeni üretim rekoru

Tesla, Temmuz ve Eylül arasındaki dönemde daha önceki herhangi bir çeyrekten daha fazla araç teslimi yapmayı başardı. Tesla, 3. çeyrek teslim ve üretim raporunda, üç ay içerisinde 139.300 aracı pazara sunduğunu söyledi.

Bu, 2019'un aynı çeyreğinde teslim edilen araç sayısından %45 daha fazla. 2020'nin 2. çeyreğine göre de %53'lük bir artış anlamına geliyor. Tesla'nın bir önceki gönderim rekoru, 2019'un 4. çeyreğinde ulaştığı 112.000 araçtı.

Bu son rekora biraz daha detaylı olarak baktığımızda, pazara sevk edilen araçların 15.200'ünün Model S/X araçlar oldukları ve 124.100'ünün Model 3/Y olduğu görülüyor.

Tesla'nın yıl başında koyduğu hedef, 2020 içerisinde 500.000 teslim yapmaktı. Şu ana kadar sevk edilen araç sayısı ise 318.000. Firmanın planları, tabii ki COVID-19 salgını ile sekteye uğramış durumda. Yeni Shanghai Gigafactory yılın başında kısa bir süre kapanırken, Fremont fabrikası da yaklaşık iki ay kapalı kalmıştı. Eğer üretim duraksatılmış olmasa, Tesla'nın şu anda hedefine çok daha yakın olacağı tahmin edilebilir.

Firma, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde iki fabrika daha açmayı planlıyor. Üretim hızlandırılabilecek ve bu da Model S Plaid, Cybertruck ve yeni nesil Roadster gibi yeni araçların sunulmak üzere olduğu düşünülürse, oldukça önemli görünüyor.

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