Elon Musk açıkladı: İşte Tesla'nın ileride gerçekleşecek yeni projesi!

Elon Musk, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın günün birinde süper verimli ev tipi HVAC üreteceğini söyledi. Tesla'nın filtrelerinin, standart otomotiv filtrelerinden on kat daha verimli olduğu laboratuvar testleri ile ortaya çıkmıştı...