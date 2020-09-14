Elon Musk açıkladı: İşte Tesla'nın ileride gerçekleşecek yeni projesi!

Elon Musk, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın günün birinde süper verimli ev tipi HVAC üreteceğini söyledi. Tesla'nın filtrelerinin, standart otomotiv filtrelerinden on kat daha verimli olduğu laboratuvar testleri ile ortaya çıkmıştı...

Tesla ileride verimli ev tipi HVAC üretecek! Elon Musk açıkladı

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerle adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, Tesla'nın ileride süper verimli ev tipi HVAC üreteceğini söyledi. Tesla, geçtiğimiz yıllarda Model X ve Model S araçları için HEPA filtrelerini tanıtmıştı.

HEPA FİLTRELER HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI KORUNMAK İÇİN TASARLANDI

Tesla modellerinde kullanılan bu HEPA filtreler hava kirliliğine karşı korunmak için tasarlanmıştı. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla'nın bir gün ev için HVAC sistemleriyle birlikte benzer hava filtrelemesi sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Konutlardaki HVAC verimliliğini artırmak, Tesla'nın diğer ev enerji ürünlerini tüketiciler için daha çekici hale getirmesine yardımcı olabilir. Şirketin HEPA filtrelemesine gelince daha önceleri laboratuvar ortamında yapılan testlerle birlikte Tesla'nın filtrelerinin, standart otomotiv filtrelerinden on kat daha verimli olduğu ortaya çıkmıştı.

BU FİLTRELER BAKTERİ, VİRÜS VE MANTARLARI ORTADAN KALDIRIYOR

Tesla'ya göre Model X ve Model S araçlarında kullanılan bu filtreler; bakteri, virüs, polen ve mantar sporlarının neredeyse tamamını ortadan kaldırıyor. 'Biyolojik Silah Savunma' hava filtresini son olarak Model S'e de ekleyen Musk, geçtiğimiz yıllarda Kaliforniya'da meydana gelen orman yangınları nedeniyle hava kalitesinin çok kötü olduğu alanlarda Biyolojik Silah Savunma Modu'nun faydalı olabileceğini açıklamıştı.

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