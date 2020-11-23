Tesla Model 3 Korkunç Bir Kaza Yaptı; Ortalık Fena Karıştı!

Bir Tesla Model 3 sahibi aracıyla o kadar sert bir kaza yaptı ki, elektrikli aracın bataryası parçalanarak etrafa hücreler saçtı. Corvallis, Oregon polisi tarafından Facebook üzerinde fotoğrafları yayımlanan kazada, aracın 100mph'den (yaklaşık 161kmph) daha yüksek bir hızda ilerlediği belirtiliyor. Sürücü, aracın kontrolünü kaybederek bir elektrik direğini parçaladı ve ardından iki ağacı ve bir telefon dağıtım kutusunu devirdi. Bu çarpışma sonrasında EV'nin batarya paketi kaplaması kırıldı ve yüzlerce hücre etrafa dağılırken en az iki hücre insanların camlarını kırarak evlerine girdi. Bunlardan biri bir kişinin kucağına düşerken, diğeri de yatağa düşerek ufak bir yangın başlattı.
YouTube içerik oluşturucusu Jack Rickard'ın Model 3 batarya parçalama videosunda gösterilene göre Model 3 batarya paketi, hücreleri çıkartmayı aşırı zorlaştıran bir epoksi kullanıyor. Çarpışma, epoksiyi parçalamak için yeterli gücü oluşturabilmiş olsa da, Tesla'nın bu konuda bir yorum yapması ve gelecekte bu durumu nasıl önleyeceğini açıklaması bekleniyor.
Tahmin edebileceğiniz gibi aracın kendisi kazada tamamen parçalandı ve hatta lastiklerinden biri o kadar büyük bir güçle fırladı ki, bir apartmanın ikinci katına saplanmakla kalmayıp, su borularını parçalamayı ve alt kattaki dairelere su basmasına sebep olmayı başardı. Sürücünün kendisi ise kazada hayatta kalmayı başardı ve yaya olarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak yaklaşık üç sokak ileride yakalandı ve hafif yaralar ile hastaneye kaldırıldı.
Yapılan testlerde sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi ve etki altında araç kullanmak da dahil olmak üzere kaza için 5 farklı suçlama ile karşı karşıya.
Corvallis polisi, şu anda bölge sakinlerine etrafta görebilecekleri batarya hücrelerine karşı dikkatli olmalarını söylerken, hücrelerin 24 saate kadar sıcak kalabildiği ve yanmalara sebep olabileceği, ayrıca zehirli gaz ve zararlı madde çıkışı yapabileceği konularında uyardı.
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