Tesla'nın 70 Dakikada Dolan Pillerine Süper Rakip: Sadece 10 Dakika Yetiyor

Özellikle elektrikli otomobil pilleri için devrim niteliğinde yeni bir teknoloji geliştirildi: Koca bir arabanın pili, sadece dakikalar içinde şarj olabilecek!

16 Haziran 2021 00:02

Levent Öztürk