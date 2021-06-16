Tesla'nın 70 Dakikada Dolan Pillerine Süper Rakip: Sadece 10 Dakika Yetiyor

Lityum-iyon pillerde kullanılmak üzere grafit anot icadıyla tanınan Dr. Rachid Yazami, şimdi de elektrikli araçları (EV) 10 dakika gibi kısa bir sürede şarj edebilen bir teknoloji geliştirdiğini iddia etti.
Yazami, The Register ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Piller için dünyadaki en hızlı şarj teknolojisi olan yeni bir teknoloji geliştirdik. Kısa bir süre önce, yüksek yoğunluklu batarya şarjını on dakikada tamamladık. Bunu Tesla'nın 70 dakikası ile karşılaştırırsanız, yedi kat daha hızlıyız."
Yazami bunu başarmak için, voltajı farklı seviyelerde düzenleyen "Doğrusal Olmayan Voltammetri" (Non-Linear Voltammetri - NLV) adlı bir teknik kullanıyor. Bu seviyeleri adım olarak hayal ederseniz, belirli bir adımda gerekli voltaj, daha yüksek bir adıma ulaşana kadar sabit tutuluyor. Daha sonra voltaj, yeni adım için gerekli olan uygun bir miktara değiştiriliyor. İşlem devam ediyor ve nihayetinde en yüksek adıma ulaşıldığında pilin tamamen şarj olduğu söyleniyor. Bu nedenle de yaklaşıma Doğrusal Olmayan Voltametri deniliyor; çünkü voltaj kademeli olarak yükseltiliyor.
Yazami, bu tekniğin "pili mutlu etmeye" yardımcı olduğunu ve dolayısıyla pilin dayanıklılığını artırdığı için şarj olma hızını da artırdığını söylüyor.
Ancak hızlı şarjlı pilleri araştıran ve geliştiren tek kişi Rachid Yazami değil. Bu yılın başlarında, Aşırı Hızlı Şarj (veya XFC) pilleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan StoreDot, iki tekerlekli bir EV'yi sadece beş dakikada şarj edebilen yeni nesil bir araç pili ürettiğini duyurmuştu.
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