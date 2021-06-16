Tesla'nın 70 Dakikada Dolan Pillerine Süper Rakip: Sadece 10 Dakika Yetiyor

Özellikle elektrikli otomobil pilleri için devrim niteliğinde yeni bir teknoloji geliştirildi: Koca bir arabanın pili, sadece dakikalar içinde şarj olabilecek!

  • Levent Öztürk
Büyük pillerde hızlı şarj devrimi...
Tesla

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Huawei MateBook D15 (2021)

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 17 Haziran aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve bilgisayar malzemeleri
BİM 18 Haziran aktüel ürünler kataloğunda kablosuz kulaklık sürprizi
BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda Woger Elektrikli Scooter sürprizi
A101 27 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve bilgisayar malzemeleri

Günün En çok Okunanları
Gözüne Venüs'e Diken Tek İsim NASA Değil; ESA da Venüs Planını Duyurdu
Tatil Planı Yaparken Siber Korsanların Ağına Düşmeyin
Samsung Galaxy S22 Serisinin Ekran Boyutları İnternette Ortaya Çıktı
POCO F3 İçin Çok Özel Bir Kampanya
Asus ROG Maximus XIII Hero İncelemesi

 

 