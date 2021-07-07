Delta Varyantı, BioNTech Aşısına Karşı Güç Kazanmaya Başlıyor!

İsrail'den gelen son verilere göre, BioNTech aşısının etkinliği Covid-19'un delta varyantına karşı düşüyor. Ama şimdilik çok da korkulacak bir durum ortaya çıkmış değil.