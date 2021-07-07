Delta Varyantı, BioNTech Aşısına Karşı Güç Kazanmaya Başlıyor!

İsrail haber sitesi Ynet, İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen COVID-19 enfeksiyon vakalarının sayısına dayanarak, Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantının neden olduğu hafif vakalara karşı etkinliğinin azaldığını bildirdi. Neyse ki, aşı en ciddi vakalara karşı hala oldukça etkili görünüyor.
Bildirilen rakamlar, 2 Mayıs ile 5 Haziran arasında hastalığa karşı etkinliğin yüzde 94 civarında olduğunu öneriyor. Ancak 6 Haziran'dan bu yana, etkinlik yüzde 64'e düşmüş görünüyor. Hastaneye yatışlar söz konusu olduğunda, etkinlik sadece marjinal bir şekilde yüzde 98,2'den yüzde 93'e düşüyor.
Verimlilikteki düşüş endişe verici olsa da, burada birkaç faktörün rol oynayabileceğini belirtmek oldukça önemli ve tam resmi görebilmeye başlamak için daha fazla veri toplanmasını beklememiz gerekiyor. Diğer ülkelerde de görülen bir olasılık, enfeksiyonların güçlü bir bağışıklık tepkisi gelişmeden önce gerçekleşmesi. Tam aşılanmış kişiler, iki doz aşıların ikinci dozunu aldıkları andan itibaren aşılanmış sayılsa da, güçlü bağışıklık en az iki hafta sonrasına kadar gerçekten başlamıyor.
İsrail hükümeti sosyal mesafe önlemlerini yeniden uygulamaya koymayı düşünüyor. Bu önlemlerin zorunluluğu Haziran ortasında kaldırılmıştı ancak kapalı alanlarda maskeler gibi önlemler 25 Haziran'da geri geldi. Aşılanan kişilerin yüzdesi yüksek olsa da, sürü bağışıklığı eşiğinin altında kaldığından dolayı ayrıca bir aşılama kampanyası başlatmayı düşünüyorlar.
Aşılar yüzde 100 etkili olmadığı için enfeksiyonlara karşı kesinlikle koruyacakları söylenemiyor. Ancak asıl tehlike, enfeksiyonların kontrol altına alınmamış bir popülasyonda yayılması durumunda ortaya çıkıyor. Aşıların etkisiz kaldığı hastalığın yeni bir türevi (varyant) ortaya çıkabilir. Neyse ki, henüz böyle bir türev ortaya çıkmış değil...
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