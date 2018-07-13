The Crew 2 İncelemesi
Gerçek hayatta yeteri kadar sosyal medya takipçiniz yoksa Crew 2, size moral vermek için geliyor!
Oyunlarda dünyayı kurtarmaya, bir yerleri fethetmeye, rakiplerimizi alt etmeye o kadar alışmışım ki sadece popüler olup, takipçi kasmak bana yeterli bir amaç gibi gelmemiş de olabilir. Crew 2; daha çok günümüzün takip edilmekten haz duyan, sosyal medyadaki takipçi sayıları ile övünen kitleyi hedefliyor gibi görünüyor. Peki, ben eğlenmedim mi? Eğlendim, hem de oyunun ağır basan Arcade temeli ile çok da keyifli saatler geçirdiğimi söyleyebilirim. Ancak takipçi kasmak için uzun süre oynayacağımı sanmıyorum. Onun yerine açıkçası zamanımı Forza Horizon 3'e veya Gran Turismo SPORT'a ayırmayı tercih ederim. Eğer The Crew 2'yi hala merak ediyorsanız oyunun sizi de eğlendireceğine eminim. Bu yüzden, okumaya devam!
Açıkça söylemek gerekiyorsa ben de bu oyunun ikincisinin çıkmış olmasına şaşıran grup içinde yer alıyorum. Çünkü ilk oyun beni o kadar etkilememişti. (Wild Run eklentisini içeren ilk Crew incelemesini merak edenler buradan okuyabilirler.) Ancak Crew 2, ilk Crew'in bir devamı niteliğinde değil. Ubisoft'un bu seriyi kurtarma çabasını gerçekten takdir etmek gerekiyor. Oyun baştan tasarlanmış ve bu sefer bizim açmamıza gerek olmayan gerçekten devasa bir açık dünya ile farklı araç türleri de sunuyor ve bir şansı daha hak ediyor.
Daha çok Forza, daha az NFS!
İlk oyunda olduğu gibi, The Crew 2'de de oyun alanımız Rushmore Dağı, Büyük Kanyon, Monument Valley ve Golden Gate Köprüsü gibi simgesel yapılar da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm büyük şehirleri kapsıyor. Özellikle New York, San Francisco arasında 45 dakikanıza mal olacak yolculuğu mutlaka gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Hikaye bu oyunda da yine çok fazla baskın ve etkileyici değil ve sadece sizi görevden göreve yönlendirmeye yarıyor. Crew 2'de oyunun Need for Speed tarzından Forza Horizon tarzına doğru geçiş yapması belki de en büyük değişikliklerin başında yer alıyor.
Bu oyunda 4 tekerle sınırlı kalmıyoruz!
Daha önce de yazdığım gibi oyunda amacınız takipçi kazanmak ve kazandıkça daha da zor görevler aktif oluyor ve garajınıza yeni araçları götürebiliyorsunuz. Yeni araçlar demişken Crew 2'de artık sadece 4 tekere mahkum olmadığımızı da belirteyim. Oyundaki etkileyici araçların yanı sıra tekneler, bisikletler ve hatta uçaklar da var. Bu şekilde ülke boyunca bir Red Bull F1 yarış arabası sürmeniz ya da bir canavar kamyonet ile Miami'nin merkezine gitmeniz mümkün oluyor. Ubisoft, oyun haritasını dolu gösterme konusunda çok uğraşmış. Şu an oyunda PvP modu yok ve 2018 sonunda aktif edilmesi bekleniyor. Yani online oynayamıyorsunuz. Açıldığı zaman ise açık dünya konsepti yüzünden ben zaten çok fazla oyuncuya denk gelebileceğinizi de düşünmüyorum. Oyunun adı her ne kadar Crew olsa da şu an arkadaşlarınız ile takım oluşturmak için henüz beklemeniz gerekiyor.
%100 Arcade!
Oyunu eğlenceli kılan yüzü, yüzde 100 bir Arcade yarış oyunu olmasından kaynaklanıyor. Araç ve yol fiziklerine dikkat edenlerdenseniz bu oyuna hiç yanaşmayın. O binadan bu binaya uçup, yere düşüp hiçbir şey olmamış gibi yolunuza devam edebiliyorsunuz. Dev araçları ve reklam panolarını karton gibi yıkıp yolun kenarındaki tahta çitin sizi engellemesi ise paha biçilemez elbette. Yani Crew 2, sizi neyin durdurup neyin durdurmayacağını bilemediğiniz adrenalin dolu bir macera sunuyor. Oyunda ilerlerken görevleri başardıkça yukarıdan düşen loot paketleri de ne kadar Arcade olduğunun en büyük kanıtı. Bu arada bu loot'lar ile araçlarınızı hem teknik hem de görsel anlamda geliştirmeniz mümkün oluyor.
Muhteşem görseller, yüksek performans ama...
Crew 2'de görsellik mükemmel bir performansa ulaşıyor. Elbette bu noktada özellikle GeForce GTX 1080 Ti ve GeForce GTX 1080 sahiplerine ayrı bir cümle açmak lazım: Oyunu kurduktan sonra The Crew 2 Game Ready Driver'ı NVIDIA'nın sitesinden indirmeyi unutmayın.
Görsellik demişken, bilhassa deniz yarışlarının olduğu görevler gerçekten çok etkileyici ve gerçekçi. Gerçi oyun o kadar hızlı ki manzaranın tadını çıkarmak ne yazık ki pek mümkün olmuyor. Oyun içindeki görevlerde bir tuş kombinasyonu ile kesintisiz bir şekilde uçak, tekne ve araba arasında geçiş yapılması oyunun en etkileyici bölümlerinden biri. Ancak bana göre Ubisoft, çeşit yapacağım derken tekerlekli araçlara göstermesi gereken özeni yeteri kadar göstermemiş gibi geldi. Tekerlekli araçlar iyileştirileceğine hepsinden biraz eklenmiş. Yeni eklenenler arasında ben sadece tekne dinamiklerini ve yarışlarını beğendim. Uçakların ve özellikle motorsikletlerin sürüşlerinin ise bir güncellemeye ihtiyacı var gibi.
KARAR
Açık dünya konsepti ve kullanılan araç çeşitliliğinin oyuna bir heyecan kattığı kesin. İlk oyuna göre her anlamda gelişmeler var. Gerçek dünyadaki araçlar ile hızlı bir Arcade yarış deneyimi arayanlar mutlaka şans versin diye düşünüyorum.
Puan: 70
KÜNYE
Tür: Yarış Oyunu
Platformlar: PC, PlayStation 4, Xbox One
Dağıtımcı: Ubisoft
Geliştirici: Ivory Tower
Web: https://thecrew-game.ubisoft.com/the-crew-2/en-us/home/
Ercan Uğurlu
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