The Last of Us: Part II'den İlk Oynanış Videosu
PlayStation'ın merakla beklenen oyunlarından The Last of Us: Part II'den yeni bir video, E3'te ortaya çıktı!
İlk The Last of Us: Part II tanıtım videosu, yaklaşık 18 ay önce yayınlanmıştı ancak oynanış hakkında bilgi edinme şansımız pek olmamıştı. Bugünkü videoyla birlikte bu durum değişiyor, çünkü yeni oyun Sony'nin E3 2018 basın konferansının önemli bir bölümünü temsil ediyor.
Oyundan gelen yeni video, gizem ve bolca şiddet içeren önceki videolara kıyasla çeşitli ancak gizemi koruyor. Oyunun ne zaman piyasaya sürüleceği hala belli değil, ancak bunun 2019'da olma ihtimali yüksek.
Zeynel A. Öztürk
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