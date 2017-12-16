The Simpsons, 20 Sene Önceden Biliyordu!
The Simpsons, bir kez daha bildi: Son günlerin büyük satın almasını, 20 yıl önce ekrana böyle taşımıştı!
Uzun dönemlere yayılan çizgi film serisi The Simpsons'un, bir gün Donald Trump'ın ABD başkanı olacağını tahmin ettiğini hatırlıyor musunuz? Görünüşe bakılırsa seri, geçtiğimiz gün gerçekleşen 52.4 milyar dolarlık Disney-Fox anlaşmasını da öngörmüş. (Evet, Disney Fox'u satın alıyor, ama Fox News, Fox Business, Fox broadcast kanalı veya Fox Sports'u değil.)
Yukarıdaki resmin sahte olmadığını doğruladık, eğer 8 Kasım 1998 bölümü "When You Dish Upon A Star"a sahipseniz, 21'inci dakikada bunu kendiniz de görebilirsiniz.
Ve bunlar The Simpsons'un doğru tahmin ettiği birçok şeyden yalnızca iki tanesi.
Disney ve Fox temsilcileri şimdilik konu hakkındaki açıklama isteklerine cevap vermedi...
H. Hüseyin Öztürk
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