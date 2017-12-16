The Simpsons, 20 Sene Önceden Biliyordu!

The Simpsons, bir kez daha bildi: Son günlerin büyük satın almasını, 20 yıl önce ekrana böyle taşımıştı!

The Simpsons, 20 sene önceden biliyordu!

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