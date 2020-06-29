PS5 mi, Xbox Series X mi? Beklenen İki Yeni Nesil Konsol Karşı Karşıya

Uzun bekleyişin ardından PlayStation 5 ve Xbox Series X'in nasıl görüneceğini artık biliyoruz. Oyunların PS5 ve Xbox'ta nasıl görüneceği de yayınlanan oynanış videoları sayesinde sır olmaktan çıktı. Bunun yanında Microsoft'un eski nesillere yönelik uyumluluk üzerinde dururken, Sony'nin konsola özel oyunlara öncelik verdiği gözden kaçmıyor.
Xbox Series X ve PS5'in kesin çıkış tarihleri henüz bilinmese de, çok uzak olmadığını söyleyebiliriz. Microsoft ve Sony, büyük ihtimalle 2020 "tatil sezonunu" çıkış tarihi olarak belirlemiş durumdalar; yani çok yakında konsolları satın alabileceksiniz.
Peki, hangi konsol bir adım daha önde? İki konsol, genel anlamda muhtemelen birbirine oldukça yakınlar, ancak bu yazımızda farklara yakından bakıp, konsolların geleceğinin nasıl olacağına mercek tutmak istedik.
Teknik Özellikler
PlayStation 5, özel tasarlanmış bir üçüncü nesil AMD Ryzen yonga setiyle gelecek. Bu yonga seti, yeni Zen 2 mimarisini ve Navi grafiklerini kullanırken, 8 çekirdeği üzerinde barındırıyor. 16GB GDDR6 ile gelen sistemin, bugün sadece üst düzey PC grafik kartlarında bulunan ışın izlemeyi destekleyeceği söyleniyor. Konsol, Sony'nin üzerinde durduğu 3D sesi de bir standarda dönüştürmeyi amaçlıyor. 8K'ya kadar çözünürlükleri destekleyen PS5, 120Hz tazeleme oranı sayesinde oyunlardaki hareketi çok akıcı olarak ekrana yansıtacak (bunu gösterebilecek bir TV'ye ihtiyacınız olabilir).
PS5, 5,5GB/sn. hızına ulaşabilen 825GB SSD depolama alanına sahip olacak. DualSense kontrolcü ise rumble teknolojisi yerine dokunsal geri bildirime yer verecek, yani titreşimli geri bildirimi geliştirecek. Bunun yanında PS5'in kontrolcüsü, "uyumlu tetik düğmelerine" sahip olacak, böylece geliştiriciler oyunlardaki belirli hareketler için tetiklerin direncini belirleyebilecekler.
Dahili bir mikrofona sahip olan kontrolcünün üzerinde bir kulaklık girişi de olacak.
Xbox Series X ise kağıt üzerinde oldukça etkileyici görünüyor. PS5 ile aynı Zen 2 ve RDNA 2 mimarisini kullanan özel bir AMD işlemciye sahip olan konsol, Xbox One X'ten dört kat daha güçlü olacak. 1.825MHz hızında çalışan GPU'nun hızı, çoğu grafik kartının aksine sıcaklığa göre dalgalanmayacak ve ne oynarsanız oynayın sabit bir hız sunacak.
Oyunları değilse bile içerikleri 8K çözünürlüğünde görüntüleyebilecek olan Xbox Series X, 4K çözünürlükte 120Hz tazeleme oranına çıkabilecek. DirectX ışın izleme işleviyle PS5'in gerisinde kalmayan konsol, çok hızlı dahili NVMe SSD ile gelecek. Sanal RAM olarak da kullanılabilen bu depolama aygıtı, Microsoft'a göre yükleme sürelerini 40 kat artırabilecek. 16GB GDDR6 RAM ile gelecek olan konsolun teknik özellikleri, kağıt üzerinde PS5'in biraz üstünde gibi görünüyor. Ancak gerçek hayattaki performansını oyunları oynadığımızda göreceğiz.
Yeni Xbox, Xbox One'ın desteklediği aksesuarları destekleyecek. Xbox Series X'in kontrolcüsü, ayrı bir paylaş düğmesi, dokulu tamponlar ve tetikler gibi birkaç yeni özellikle gelecek.
Konsolların her ikisinin de bir 4K UHD Blu-Ray sürücüsüyle geleceği doğrulanmış durumda.
Beklenen Oyunlar
Microsoft, Halo Infinite'in (ya da Halo 6) Xbox Series X'in çıkış oyunu olacağını doğruladı. Bunun yanında Senua's Saga: Hellblade 2 ve viking temalı Assassin's Creed Valhalla'nın da konsola geleceği biliniyor. Bunların yanında Vampire: the Masquerade – Bloodlines 2, Yakuza: Like A Dragon, Dirt 5 ve The Medium gibi üçüncü parti oyunlar da hazır olacak. Birinci parti oyunların bazılarının ise temmuzda gösterilmesi bekleniyor.
Xbox Series X'in çıkış oyunları kadar heyecan uyandıran bir yanı, ilk günden tüm mevcut Xbox oyunlarını destekleyecek olması.
PS5'e geldiğimizde ise çıkışta gelecek birkaç oyunu ve konsol piyasaya sürüldükten sonra gelecek birçok oyunu biliyoruz. Konsolda yüklü bulunacak olan Astro's Playroom'un yanı sıra, çıkış gününde hazır olacak oyunlar arasında muhtemelen Destiny 2: Beyond Light, Madden 21 ve NBA 2K21 olacak. Daha sonrasında ise yeni bir Ratchet & Clank oyunu, Horizon: Forbidden West, Spider-Man: Miles Morales ve Gran Turismo 7 ortaya çıkacak.
İlk günden birkaç oyun birden satın almak istemiyorsanız, muhtemelen sorun yaşamayacaksınız çünkü Sony'ye göre PS5'te de geriye yönelik uyumluluk bulunacak. Ancak PS5'in hangi tarihe kadar geriye dönük uyumlu olacağı bilinmiyor.
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